https://1prime.ru/20250614/rossiya-858475765.html

Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта

Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта - 14.06.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в пятерку экономик с самой низкой зависимостью от импорта

Россия в 2024 году стала четвертой среди крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта, при этом сильнее всего на иностранные товары... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T08:13+0300

2025-06-14T08:13+0300

2025-06-14T08:13+0300

экономика

мировая экономика

бельгия

москва

аргентина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/89/763348946_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_ba7700e3789f8b2a91e9eb761fe448f3.jpg

МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала четвертой среди крупнейших экономик мира с самой низкой зависимостью от импорта, при этом сильнее всего на иностранные товары полагается Бельгия - там стоимость поставок из-за рубежа достигла максимальных 55,4% ВВП, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Агентство проанализировало соотношение стоимости импорта товаров в 2024 году к ВВП у 25 стран с наибольшим номинальным размером экономики. Средняя зависимость от поставок иностранных товаров у этих государств составляет 25,3%. Зависимость России от импорта по итогам прошлого года была почти вдвое меньше средней по миру - лишь 13%. Меньше было только у Аргентины (9,6%), США (11,2%) и Бразилии (12,6%). Пятерку лидеров замыкает Китай, стоимость импорта которого в прошлом году составила 13,8% ВВП. Интересно, что все эти страны являются крупными производителями одного из ключевых товаров в мире - продовольствия. В десятку стран с самой низкой зависимостью от импорта также входят Индонезия (16,2%), Австралия (16,5%), Япония (18,5%), Индия (18,6%) и Саудовская Аравия (20,1%). Больше всего в сравнении с размером экономики импортирует Бельгия - 55,4% ВВП. Более половины от экономики стоимость ввозимых товаров также достигает у Нидерландов (50,2%). Обе страны являются крупными торговыми хабами в ЕС, выступая в роли перекупщиков товаров.

https://1prime.ru/20250614/trud-858420561.html

бельгия

москва

аргентина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бельгия, москва, аргентина, ес