https://1prime.ru/20250614/rossiyane-858481335.html

Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле

Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле - 14.06.2025, ПРАЙМ

Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле

Посольство РФ в Израиле не получало данных о гражданах РФ, которые могли бы пострадать от ракетных атак Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T14:24+0300

2025-06-14T14:24+0300

2025-06-14T14:24+0300

россияне

пострадавшие

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ в Израиле не получало данных о гражданах РФ, которые могли бы пострадать от ракетных атак Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатической миссии. "По состоянию на 13.30 14 июня (время совпадает с мск.) посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак по территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей", - говорится в сообщении. В ночь а 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО. Спустя сутки Иран начал ответную атаку на Израиль, выпустив в общей сложности порядка 100 ракет по территории еврейского государства, затронув, в частности, густонаселенные гражданские районы. Израильские СМИ сообщали о трех погибших и более чем 150 пострадавших в результате ракетных атак из Ирана.

https://1prime.ru/20250614/konflikt-858476304.html

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россияне, пострадавшие