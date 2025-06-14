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Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле
Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле - 14.06.2025, ПРАЙМ
Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле
Посольство РФ в Израиле не получало данных о гражданах РФ, которые могли бы пострадать от ракетных атак Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:24+0300
2025-06-14T14:24+0300
россияне
пострадавшие
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ в Израиле не получало данных о гражданах РФ, которые могли бы пострадать от ракетных атак Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатической миссии. "По состоянию на 13.30 14 июня (время совпадает с мск.) посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак по территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей", - говорится в сообщении. В ночь а 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО. Спустя сутки Иран начал ответную атаку на Израиль, выпустив в общей сложности порядка 100 ракет по территории еврейского государства, затронув, в частности, густонаселенные гражданские районы. Израильские СМИ сообщали о трех погибших и более чем 150 пострадавших в результате ракетных атак из Ирана.
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россияне, пострадавшие
россияне, пострадавшие
14:24 14.06.2025
 
Посольство РФ сделало заявление о российских гражданах в Израиле

Посольство: данных о пострадавших в Израиле гражданах РФ в Израиле не поступало

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Тель-Авив
Города мира. Тель-Авив - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Посольство РФ в Израиле не получало данных о гражданах РФ, которые могли бы пострадать от ракетных атак Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатической миссии.
"По состоянию на 13.30 14 июня (время совпадает с мск.) посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак по территории Израиля. Внимательно отслеживаем ситуацию. Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с представителями израильских властей", - говорится в сообщении.
В ночь а 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, ликвидировав ключевых военных командиров и ряд ученых-ядерщиков. Ударам в частности подверглись ядерные объекты в Натанзе и Фордо, места дислокации иранских военных на северо-западе страны, многочисленные ракетные мощности и системы ПВО.
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
СМИ: число пострадавших в Израиле при ответной атаке Ирана возросло до 70
08:49
Спустя сутки Иран начал ответную атаку на Израиль, выпустив в общей сложности порядка 100 ракет по территории еврейского государства, затронув, в частности, густонаселенные гражданские районы. Израильские СМИ сообщали о трех погибших и более чем 150 пострадавших в результате ракетных атак из Ирана.
 
россиянепострадавшие
 
 
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