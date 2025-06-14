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Сахалин прекратил быть транспортным тупиком

Сахалин прекратил быть транспортным тупиком - 14.06.2025, ПРАЙМ

Сахалин прекратил быть транспортным тупиком

Сахалин прекратил быть транспортным тупиком, в 2025 г только в Москву будут направляться 25 рейсов в неделю, в случае необходимости власти готовы увеличивать... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T02:32+0300

2025-06-14T02:32+0300

2025-06-14T02:32+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сахалин прекратил быть транспортным тупиком, в 2025 г только в Москву будут направляться 25 рейсов в неделю, в случае необходимости власти готовы увеличивать количество перелетов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Был такой период, когда говорили, что Сахалин - это тупик транспортный. Приехал, значит, ты не уедешь оттуда. Все. Теперь у нас все изменилось. С учетом того, что (авиакомпания - ред.) "Аврора" - это центр авиации, а мы (правительство региона - ред.) - владельцы "Авроры" на 50%, то, вообще говоря, мы теперь находимся в положении, когда авиация развивается очень высокими темпами. У нас развивается направление в сторону Москвы, например, в прошлый год был 21 рейс в неделю. Вот в этом году планируется 25 рейсов в неделю. Значит, мы летаем с такой частотой, которая нужна для того, чтобы было социальное обслуживание и деловой оборот. То есть к нам легко прилететь, такой проблемы нет к нам прилететь", - сказал Лимаренко. Он напомнил, что на Сахалине действует сервис "Лист ожидания", куда может обратиться любой желающий в случае возникновения проблем с покупкой билета. "И мы показываем путь, каким можно добраться к нам. Либо мы ставим дополнительную частоту, если видим, что большой наплыв. Либо мы, например, говорим: летите через Красноярск, к примеру, то есть это путь мимо Москвы в Сочи, например, или в Санкт-Петербург, или в любой другой город. То есть у нас есть возможность либо обеспечить прямой рейс, добавив его, либо предложить через лист ожидания такой маршрут, который может быть чуть длиннее, но вовремя доставит пассажира туда, куда нужно. То же самое касается не только Южно-Сахалинска. В сторону Курил количество самолетов удвоилось. Так что никаких проблем здесь мы не видим", - добавил губернатор, отвечая на вопрос, как будет решаться вопрос с обеспечением билетами в случае их нехватки. На базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания, в которую входят "Чукотавиа", "Камчатское авиапредприятие", "Хабаровские авиалиния", "Полярные авиалинии" и "Якутия".

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