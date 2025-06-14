Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сахалин прекратил быть транспортным тупиком - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250614/sahalin-858474613.html
Сахалин прекратил быть транспортным тупиком
Сахалин прекратил быть транспортным тупиком - 14.06.2025, ПРАЙМ
Сахалин прекратил быть транспортным тупиком
Сахалин прекратил быть транспортным тупиком, в 2025 г только в Москву будут направляться 25 рейсов в неделю, в случае необходимости власти готовы увеличивать... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T02:32+0300
2025-06-14T02:32+0300
бизнес
россия
москва
сахалин
красноярск
хабаровские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858474613.jpg?1749857566
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сахалин прекратил быть транспортным тупиком, в 2025 г только в Москву будут направляться 25 рейсов в неделю, в случае необходимости власти готовы увеличивать количество перелетов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Был такой период, когда говорили, что Сахалин - это тупик транспортный. Приехал, значит, ты не уедешь оттуда. Все. Теперь у нас все изменилось. С учетом того, что (авиакомпания - ред.) "Аврора" - это центр авиации, а мы (правительство региона - ред.) - владельцы "Авроры" на 50%, то, вообще говоря, мы теперь находимся в положении, когда авиация развивается очень высокими темпами. У нас развивается направление в сторону Москвы, например, в прошлый год был 21 рейс в неделю. Вот в этом году планируется 25 рейсов в неделю. Значит, мы летаем с такой частотой, которая нужна для того, чтобы было социальное обслуживание и деловой оборот. То есть к нам легко прилететь, такой проблемы нет к нам прилететь", - сказал Лимаренко. Он напомнил, что на Сахалине действует сервис "Лист ожидания", куда может обратиться любой желающий в случае возникновения проблем с покупкой билета. "И мы показываем путь, каким можно добраться к нам. Либо мы ставим дополнительную частоту, если видим, что большой наплыв. Либо мы, например, говорим: летите через Красноярск, к примеру, то есть это путь мимо Москвы в Сочи, например, или в Санкт-Петербург, или в любой другой город. То есть у нас есть возможность либо обеспечить прямой рейс, добавив его, либо предложить через лист ожидания такой маршрут, который может быть чуть длиннее, но вовремя доставит пассажира туда, куда нужно. То же самое касается не только Южно-Сахалинска. В сторону Курил количество самолетов удвоилось. Так что никаких проблем здесь мы не видим", - добавил губернатор, отвечая на вопрос, как будет решаться вопрос с обеспечением билетами в случае их нехватки. На базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания, в которую входят "Чукотавиа", "Камчатское авиапредприятие", "Хабаровские авиалиния", "Полярные авиалинии" и "Якутия".
москва
сахалин
красноярск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сахалин, красноярск, хабаровские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сахалин, Красноярск, Хабаровские авиалинии
02:32 14.06.2025
 
Сахалин прекратил быть транспортным тупиком

Губернатор Лимаренко: Сахалин прекратил быть транспортным тупиком

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Сахалин прекратил быть транспортным тупиком, в 2025 г только в Москву будут направляться 25 рейсов в неделю, в случае необходимости власти готовы увеличивать количество перелетов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Был такой период, когда говорили, что Сахалин - это тупик транспортный. Приехал, значит, ты не уедешь оттуда. Все. Теперь у нас все изменилось. С учетом того, что (авиакомпания - ред.) "Аврора" - это центр авиации, а мы (правительство региона - ред.) - владельцы "Авроры" на 50%, то, вообще говоря, мы теперь находимся в положении, когда авиация развивается очень высокими темпами. У нас развивается направление в сторону Москвы, например, в прошлый год был 21 рейс в неделю. Вот в этом году планируется 25 рейсов в неделю. Значит, мы летаем с такой частотой, которая нужна для того, чтобы было социальное обслуживание и деловой оборот. То есть к нам легко прилететь, такой проблемы нет к нам прилететь", - сказал Лимаренко.
Он напомнил, что на Сахалине действует сервис "Лист ожидания", куда может обратиться любой желающий в случае возникновения проблем с покупкой билета.
"И мы показываем путь, каким можно добраться к нам. Либо мы ставим дополнительную частоту, если видим, что большой наплыв. Либо мы, например, говорим: летите через Красноярск, к примеру, то есть это путь мимо Москвы в Сочи, например, или в Санкт-Петербург, или в любой другой город. То есть у нас есть возможность либо обеспечить прямой рейс, добавив его, либо предложить через лист ожидания такой маршрут, который может быть чуть длиннее, но вовремя доставит пассажира туда, куда нужно. То же самое касается не только Южно-Сахалинска. В сторону Курил количество самолетов удвоилось. Так что никаких проблем здесь мы не видим", - добавил губернатор, отвечая на вопрос, как будет решаться вопрос с обеспечением билетами в случае их нехватки.
На базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания, в которую входят "Чукотавиа", "Камчатское авиапредприятие", "Хабаровские авиалиния", "Полярные авиалинии" и "Якутия".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСахалинКрасноярскХабаровские авиалинии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала