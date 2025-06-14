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Санду обвинили в создании новой "машины репрессий"

Санду обвинили в создании новой "машины репрессий" - 14.06.2025, ПРАЙМ

Санду обвинили в создании новой "машины репрессий"

Президент Молдавии Майя Санду создает репрессионную машину под предлогом того, что область безопасности нуждается в дополнительной защите, заявил лидер входящей | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T15:06+0300

2025-06-14T15:06+0300

2025-06-14T15:06+0300

политика

молдавия

майя санду

репрессии

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КИШИНЕВ, 14 июн - ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду создает репрессионную машину под предлогом того, что область безопасности нуждается в дополнительной защите, заявил лидер входящей в оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Майя Санду больше не скрывает своих намерений. Под видом “безопасности” она выстраивает новую репрессивную машину. "Патриот" (центр по борьбе с дезинформацией - ред.) станет личной силовой структурой президента, уже сейчас в его состав планируют включать бывших сотрудников МВД и СИБ. Высший совет безопасности получит полномочия блокировать решения парламента и органов власти под предлогом “национальной угрозы”. А неисполнение — будет караться уголовным делом", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Он отметил, что утверждение этих законопроектов во втором чтении является лишь формальностью. "Это не про безопасность. Это - реванш старой системы, но с новыми лицами. Это — удушение свободы под элегантной вывеской "демократии". Власть Санду — это: одна партия = одна правда, законы — под президента, институты — в роли дубинки, критика — "угроза национальной безопасности", - отметил оппозиционер. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://1prime.ru/20250529/moldaviya-858017950.html

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молдавия, майя санду, репрессии