https://1prime.ru/20250614/shos-858482791.html
Секретариат ШОС сделал заявление о ситуации с ядерной программой Ирана
Секретариат ШОС сделал заявление о ситуации с ядерной программой Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ
Секретариат ШОС сделал заявление о ситуации с ядерной программой Ирана
Страны Шанхайской организации сотрудничества твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным,... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T15:14+0300
2025-06-14T15:14+0300
2025-06-14T15:14+0300
политика
шос
ядерная программа
иран
заявление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849733500_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_2962d592021417d508181dc48263ad90.jpg
ПЕКИН, 14 июн - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем, говорится в опубликованном в субботу заявлении секретариата ШОС. "Государства-члены ШОС твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале секретариата. Подчеркивается, что государства-члены ШОС "выражают искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран". Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://1prime.ru/20250603/natsvalyuty-858168079.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849733500_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_922cc970eb1fdcc4b8bdd61b4e7f29ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, ядерная программа, иран, заявление
Политика, ШОС, ядерная программа, ИРАН, заявление
Секретариат ШОС сделал заявление о ситуации с ядерной программой Ирана
Страны ШОС выступают за решение вопроса с ядерной программой Ирана мирным путем
ПЕКИН, 14 июн - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем, говорится в опубликованном в субботу заявлении секретариата ШОС.
"Государства-члены ШОС твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале секретариата.
Подчеркивается, что государства-члены ШОС "выражают искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Министры финансов стран ШОС обсудили расширение использования нацвалют