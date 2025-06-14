https://1prime.ru/20250614/shos-858482791.html

Секретариат ШОС сделал заявление о ситуации с ядерной программой Ирана

Секретариат ШОС сделал заявление о ситуации с ядерной программой Ирана - 14.06.2025, ПРАЙМ

Секретариат ШОС сделал заявление о ситуации с ядерной программой Ирана

Страны Шанхайской организации сотрудничества твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным,... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T15:14+0300

2025-06-14T15:14+0300

2025-06-14T15:14+0300

политика

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ПЕКИН, 14 июн - ПРАЙМ. Страны Шанхайской организации сотрудничества твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем, говорится в опубликованном в субботу заявлении секретариата ШОС. "Государства-члены ШОС твердо выступают за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана исключительно мирным, политико-дипломатическим путем", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале секретариата. Подчеркивается, что государства-члены ШОС "выражают искренние соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран". Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе и места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

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шос, ядерная программа, иран, заявление