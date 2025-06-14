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В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - 14.06.2025, ПРАЙМ

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Сочи и на федеральной территории Сириус с 15 по 17 июня, возможны ливни с грозой и градом, усиление ветра до 15-18 метров в... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T19:48+0300

2025-06-14T19:48+0300

2025-06-14T19:49+0300

происшествия

сочи

мчс

шторм

предупреждение

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СОЧИ, 14 июн - ПРАЙМ. Штормовое предупреждение объявили в Сочи и на федеральной территории Сириус с 15 по 17 июня, возможны ливни с грозой и градом, усиление ветра до 15-18 метров в секунду, сообщили в краевом управлении МЧС России. "С утра 15 июня и до конца суток, а также в течение суток 16 и 17 июня на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом. На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе шквалистое усиление ветра 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают об опасности формирования смерчей над морем на участке Магри - село Веселое (Сочи - федеральная территория Сириус) в ближайшие трое суток. Краевое ведомство рекомендует в эти дни оставаться дома, обращать внимание на оповещения о возможных чрезвычайных ситуациях.

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сочи, мчс, шторм, предупреждение