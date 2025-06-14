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"Нельзя доверять". В США предупредили Россию на фоне ударов по Ирану
"Нельзя доверять". В США предупредили Россию на фоне ударов по Ирану - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Нельзя доверять". В США предупредили Россию на фоне ударов по Ирану
России не стоит доверять США в свете конфликта на Ближнем Востоке, считает бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T11:02+0300
2025-06-14T11:02+0300
2025-06-14T11:02+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. России не стоит доверять США в свете конфликта на Ближнем Востоке, считает бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер. "Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала. Он отметил, что когда США заявляют о желании договориться, это на самом деле означает, что они ожидают удобного момента для удара.После первого удара Израиля по Ирану в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не принимали участие в данной операции, однако подтвердил, что Вашингтон был заранее проинформирован об израильской атаке. Позже Пентагон уточнил, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана.Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios заявил, что удары Израиля по Ирану могут способствовать заключению соглашения с Тегераном относительно его ядерной программы.В ночь на 13 июня армия обороны Израиля начала масштабную операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС нанесли удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
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Политика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Марко Рубио, Дональд Трамп, Скотт Риттер, ЦРУ, РОССИЯ
"Нельзя доверять". В США предупредили Россию на фоне ударов по Ирану
Скотт Риттер: России не стоит доверять США в свете конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. России не стоит доверять США в свете конфликта на Ближнем Востоке, считает бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
"Какие выводы может сделать Россия? Самый очевидный: США нельзя доверять. Иран пытался наладить диалог с ними, и вот что получилось", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала
.
Он отметил, что когда США заявляют о желании договориться, это на самом деле означает, что они ожидают удобного момента для удара.
После первого удара Израиля по Ирану в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не принимали участие в данной операции, однако подтвердил, что Вашингтон был заранее проинформирован об израильской атаке. Позже Пентагон уточнил, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Axios заявил, что удары Израиля по Ирану могут способствовать заключению соглашения с Тегераном относительно его ядерной программы.
В ночь на 13 июня армия обороны Израиля начала масштабную операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС нанесли удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю