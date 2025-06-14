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Опрос показал, в каких валютах россияне предпочитают хранить сбережения - 14.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250614/superjob-858476573.html
Опрос показал, в каких валютах россияне предпочитают хранить сбережения
Опрос показал, в каких валютах россияне предпочитают хранить сбережения - 14.06.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, в каких валютах россияне предпочитают хранить сбережения
Большинство россиян уверены, что сбережения целесообразнее всего хранить в рублях, причем сторонников национальной валюты больше среди представителей старшего... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T09:19+0300
2025-06-14T09:19+0300
рынок
финансы
superjob
экономика
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян уверены, что сбережения целесообразнее всего хранить в рублях, причем сторонников национальной валюты больше среди представителей старшего поколения, выяснили для РИА Новости в SuperJob. "Сейчас 6 из 10 россиян считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 37% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 28% - в евро, а 23% - китайских юанях", - показало исследование, в рамках которого были опрошены 1600 респондентов. Впрочем, за последний год доверие к доллару выросло (+7 процентных пунктов). Рубль также укрепил позиции (+5 процентных пунктов). Больше голосов стало и у евро (+4 процентных пункта). А вот число сторонников юаня немного сократилось (-4 процентных пункта). Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины - в рубль. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодежь до 35 лет чаще представителей старшего поколения выбирает доллар и евро, а вот китайский юань чаще предпочитают граждане 35-45 лет.
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рынок, финансы, superjob
Рынок, Финансы, SuperJob, Экономика
09:19 14.06.2025
 
Опрос показал, в каких валютах россияне предпочитают хранить сбережения

SuperJob: большинство россиян считают, что сбережения лучше всего хранить в рублях

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк#Рублевые купюры разного достоинства
#Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян уверены, что сбережения целесообразнее всего хранить в рублях, причем сторонников национальной валюты больше среди представителей старшего поколения, выяснили для РИА Новости в SuperJob.
"Сейчас 6 из 10 россиян считают, что сбережения можно хранить в рублях. Альтернативные валюты пользуются меньшим спросом: 37% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 28% - в евро, а 23% - китайских юанях", - показало исследование, в рамках которого были опрошены 1600 респондентов.
Впрочем, за последний год доверие к доллару выросло (+7 процентных пунктов). Рубль также укрепил позиции (+5 процентных пунктов). Больше голосов стало и у евро (+4 процентных пункта). А вот число сторонников юаня немного сократилось (-4 процентных пункта).
Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины - в рубль.
Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников отечественной валюты. Молодежь до 35 лет чаще представителей старшего поколения выбирает доллар и евро, а вот китайский юань чаще предпочитают граждане 35-45 лет.
Денежные купюры китайских юаней и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Названы условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей
03:03
 
ЭкономикаРынокФинансыSuperJob
 
 
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