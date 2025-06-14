https://1prime.ru/20250614/tramp-858474781.html
Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты
Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты - 14.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты
Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T03:50+0300
2025-06-14T03:50+0300
2025-06-14T03:50+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858474781.jpg?1749862259
ВАШИНГТОН, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной продукции, следует из опубликованной отчетности главы Белого дома за 2024 год.
Согласно представленной ведомости, американский лидер по состоянию на 31 декабря 2024 года являлся владельцем 100% капитала холдинговой компании World Liberty Financial из Майами, штат Флорида, которая занимается продажей криптоактивов. Владение организацией принесло Трампу в 2024 году 57 миллионов 355 тысяч долларов.
Также, по данным отчета, американский президент до своего вступления в должность успел получить многомиллионные доходы с продажи сувенирной продукции, книг и других именных вещей. В частности, его книга "Save America" принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона.
Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты
Президент США Трамп заработал более 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты
ВАШИНГТОН, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной продукции, следует из опубликованной отчетности главы Белого дома за 2024 год.
Согласно представленной ведомости, американский лидер по состоянию на 31 декабря 2024 года являлся владельцем 100% капитала холдинговой компании World Liberty Financial из Майами, штат Флорида, которая занимается продажей криптоактивов. Владение организацией принесло Трампу в 2024 году 57 миллионов 355 тысяч долларов.
Также, по данным отчета, американский президент до своего вступления в должность успел получить многомиллионные доходы с продажи сувенирной продукции, книг и других именных вещей. В частности, его книга "Save America" принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона.
Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.