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Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты

Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты - 14.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты

Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T03:50+0300

2025-06-14T03:50+0300

2025-06-14T03:50+0300

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ВАШИНГТОН, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной продукции, следует из опубликованной отчетности главы Белого дома за 2024 год. Согласно представленной ведомости, американский лидер по состоянию на 31 декабря 2024 года являлся владельцем 100% капитала холдинговой компании World Liberty Financial из Майами, штат Флорида, которая занимается продажей криптоактивов. Владение организацией принесло Трампу в 2024 году 57 миллионов 355 тысяч долларов. Также, по данным отчета, американский президент до своего вступления в должность успел получить многомиллионные доходы с продажи сувенирной продукции, книг и других именных вещей. В частности, его книга "Save America" принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона. Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.

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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп