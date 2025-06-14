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Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты
Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты - 14.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты
Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T03:50+0300
2025-06-14T03:50+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной продукции, следует из опубликованной отчетности главы Белого дома за 2024 год. Согласно представленной ведомости, американский лидер по состоянию на 31 декабря 2024 года являлся владельцем 100% капитала холдинговой компании World Liberty Financial из Майами, штат Флорида, которая занимается продажей криптоактивов. Владение организацией принесло Трампу в 2024 году 57 миллионов 355 тысяч долларов. Также, по данным отчета, американский президент до своего вступления в должность успел получить многомиллионные доходы с продажи сувенирной продукции, книг и других именных вещей. В частности, его книга "Save America" принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона. Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
03:50 14.06.2025
 
Трамп заработал $57 миллионов с продажи криптовалюты

Президент США Трамп заработал более 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты

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ВАШИНГТОН, 14 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп получил доход в размере свыше 57 миллионов долларов с продажи криптовалюты, а также миллионы долларов с продажи различной сувенирной продукции, следует из опубликованной отчетности главы Белого дома за 2024 год.
Согласно представленной ведомости, американский лидер по состоянию на 31 декабря 2024 года являлся владельцем 100% капитала холдинговой компании World Liberty Financial из Майами, штат Флорида, которая занимается продажей криптоактивов. Владение организацией принесло Трампу в 2024 году 57 миллионов 355 тысяч долларов.
Также, по данным отчета, американский президент до своего вступления в должность успел получить многомиллионные доходы с продажи сувенирной продукции, книг и других именных вещей. В частности, его книга "Save America" принесла политику 3 миллиона долларов, Библия - 1,3 миллиона долларов, а кроссовки и парфюм - 2,5 миллиона.
Продажа наручных часов имени Трампа позволила республиканцу заработать 2,8 миллиона долларов, гитар - 1 миллион, а цифровых коллекционных карточек в форме NFT-токенов - 1,15 миллиона долларов.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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