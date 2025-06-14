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В Филадельфии проходит многотысячное шествие против Трампа

В Филадельфии проходит многотысячное шествие против Трампа - 14.06.2025, ПРАЙМ

В Филадельфии проходит многотысячное шествие против Трампа

Шествие против политики президента США Дональда Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T20:19+0300

2025-06-14T20:19+0300

2025-06-14T20:20+0300

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ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США), 14 июн - ПРАЙМ. Шествие против политики президента США Дональда Трампа проходит в американском городе Филадельфия, в нем принимают участие около 14 тысяч человек, сообщила РИА Новости местная полиция. Демонстрация является частью акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), запланированной в день военного парада в Вашингтоне. Акция охватила более 1500 американских городов, ожидается участие в ней более 200 групп гражданских активистов. Сначала протестующие собрались на площади LOVЕ. От нее они начали шествие до Художественного музея Филадельфии, рядом с которым должны выступить активисты. Участники скандируют "вот так выглядит демократия" и "Трамп, уходи!". Как передает корреспондент РИА Новости, акция проходит мирно, полиция никого не задерживает. Многие участники держат в руках американский флаг или самодельные постеры с надписями, сравнивающими ситуацию в США с нацистской Германией, а президента Соединенных Штатов - с "антихристом". Название акции No Kings отсылает к обвинениям оппозиции в том, что Трамп якобы отличается авторитарными наклонностями. Сам Трамп сравнения с королями отвергает, отмечая, что ему приходится проходить "круги ада" для осуществления своей политики. Протесты во многих американских штатах против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://1prime.ru/20250612/protesty-858444104.html

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сша, шествие, дональд трамп