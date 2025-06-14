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Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе
Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе - 14.06.2025, ПРАЙМ
Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе
Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ). | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T16:22+0300
2025-06-14T16:22+0300
политика
израиль
тель-авив
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ). "Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе", - сказала представитель ЦАХАЛ. Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики. Иранское агентство Nour News передавало, что иранские военные взяли в плен израильского летчика. При этом иранские СМИ не предоставили доказательств подобных утверждений.
https://1prime.ru/20250614/izrail-858484053.html
израиль
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израиль, тель-авив, иран
Политика, ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив, ИРАН
16:22 14.06.2025
 
Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе

ЦАХАЛ отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе

© flickr.com / fritzmbФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© flickr.com / fritzmb
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ).
"Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе", - сказала представитель ЦАХАЛ.
Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики. Иранское агентство Nour News передавало, что иранские военные взяли в плен израильского летчика. При этом иранские СМИ не предоставили доказательств подобных утверждений.
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