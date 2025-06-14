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Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе

Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе - 14.06.2025, ПРАЙМ

Израиль отрицает информацию о сбитом над Ираном истребителе

Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ). | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T16:22+0300

2025-06-14T16:22+0300

2025-06-14T16:22+0300

политика

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - ПРАЙМ. Израильская армия отрицает информацию о сбитом над ираном истребителе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы израильской армии (ЦАХАЛ). "Пресс-служба армии Израиля отрицает сообщения о сбитом истребителе", - сказала представитель ЦАХАЛ. Ранее в субботу гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что иранские системы ПВО сбили "еще один истребитель F-35" Израиля в западной части исламской республики. Иранское агентство Nour News передавало, что иранские военные взяли в плен израильского летчика. При этом иранские СМИ не предоставили доказательств подобных утверждений.

https://1prime.ru/20250614/izrail-858484053.html

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