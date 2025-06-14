https://1prime.ru/20250614/velikobritaniya-858481592.html

Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину

Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину - 14.06.2025, ПРАЙМ

Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину

Великобритания не собирается направлять свои войска на Украину для поддержания безопасности после урегулирования конфликта без гарантий воздушного прикрытия... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T14:35+0300

2025-06-14T14:35+0300

2025-06-14T14:35+0300

политика

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войска

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гарантии

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ЛОНДОН, 14 июн – ПРАЙМ. Великобритания не собирается направлять свои войска на Украину для поддержания безопасности после урегулирования конфликта без гарантий воздушного прикрытия этого контингента со стороны США, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. "Я всегда говорил, что необходима защита со стороны США", - сказал Стармер в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о готовности направить британские войска на Украину после завершения конфликта "без воздушного прикрытия США". Премьер-министр заявил, что не будет раскрывать подробности ведущихся частных бесед, однако заверил, что "нет двух стран, которые работали бы так тесно по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как Великобритания и США". Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://1prime.ru/20250614/starmer-858480497.html

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великобритания, кир стармер, войска, украина, сша, гарантии