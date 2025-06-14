Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250614/velikobritaniya-858481592.html
Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину
Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину - 14.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину
Великобритания не собирается направлять свои войска на Украину для поддержания безопасности после урегулирования конфликта без гарантий воздушного прикрытия... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:35+0300
2025-06-14T14:35+0300
политика
великобритания
кир стармер
войска
украина
сша
гарантии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304637_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ff4c2cb27d5eacd7d04156c14266ae6.jpg
ЛОНДОН, 14 июн – ПРАЙМ. Великобритания не собирается направлять свои войска на Украину для поддержания безопасности после урегулирования конфликта без гарантий воздушного прикрытия этого контингента со стороны США, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. "Я всегда говорил, что необходима защита со стороны США", - сказал Стармер в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о готовности направить британские войска на Украину после завершения конфликта "без воздушного прикрытия США". Премьер-министр заявил, что не будет раскрывать подробности ведущихся частных бесед, однако заверил, что "нет двух стран, которые работали бы так тесно по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как Великобритания и США". Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://1prime.ru/20250614/starmer-858480497.html
великобритания
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304637_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d2808a13f70ec60365450b2f515732.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, кир стармер, войска, украина, сша, гарантии
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, войска, УКРАИНА, США, гарантии
14:35 14.06.2025
 
Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину

Стармер: Британия не направит войска на Украину без гарантий со стороны США

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛОНДОН, 14 июн – ПРАЙМ. Великобритания не собирается направлять свои войска на Украину для поддержания безопасности после урегулирования конфликта без гарантий воздушного прикрытия этого контингента со стороны США, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине.
"Я всегда говорил, что необходима защита со стороны США", - сказал Стармер в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о готовности направить британские войска на Украину после завершения конфликта "без воздушного прикрытия США".
Премьер-министр заявил, что не будет раскрывать подробности ведущихся частных бесед, однако заверил, что "нет двух стран, которые работали бы так тесно по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как Великобритания и США".
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Стармер не ответил на вопрос об участии Британии в обороне Израиля
13:52
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармервойскаУКРАИНАСШАгарантии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала