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Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину
Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину - 14.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину
Великобритания не собирается направлять свои войска на Украину для поддержания безопасности после урегулирования конфликта без гарантий воздушного прикрытия... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T14:35+0300
2025-06-14T14:35+0300
2025-06-14T14:35+0300
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ЛОНДОН, 14 июн – ПРАЙМ. Великобритания не собирается направлять свои войска на Украину для поддержания безопасности после урегулирования конфликта без гарантий воздушного прикрытия этого контингента со стороны США, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине. "Я всегда говорил, что необходима защита со стороны США", - сказал Стармер в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о готовности направить британские войска на Украину после завершения конфликта "без воздушного прикрытия США". Премьер-министр заявил, что не будет раскрывать подробности ведущихся частных бесед, однако заверил, что "нет двух стран, которые работали бы так тесно по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как Великобритания и США". Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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великобритания, кир стармер, войска, украина, сша, гарантии
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, войска, УКРАИНА, США, гарантии
Премьер Британии сделал заявление относительно отправки войск на Украину
Стармер: Британия не направит войска на Украину без гарантий со стороны США
ЛОНДОН, 14 июн – ПРАЙМ. Великобритания не собирается направлять свои войска на Украину для поддержания безопасности после урегулирования конфликта без гарантий воздушного прикрытия этого контингента со стороны США, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности", которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной Украине.
"Я всегда говорил, что необходима защита со стороны США", - сказал Стармер в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о готовности направить британские войска на Украину после завершения конфликта "без воздушного прикрытия США".
Премьер-министр заявил, что не будет раскрывать подробности ведущихся частных бесед, однако заверил, что "нет двух стран, которые работали бы так тесно по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как Великобритания и США".
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Стармер не ответил на вопрос об участии Британии в обороне Израиля