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Белый дом может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран, передают СМИ

Белый дом может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран, передают СМИ - 14.06.2025, ПРАЙМ

Белый дом может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран, передают СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает включение еще 36 стран в список государств, гражданам которых будет запрещен въезд в США, сообщает... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T22:25+0300

2025-06-14T22:25+0300

2025-06-14T22:25+0300

политика

сша

запрет на въезд

страны

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает включение еще 36 стран в список государств, гражданам которых будет запрещен въезд в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю записку госдепартамента. Президент США Дональд Трамп 4 июня полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити, Сомали и Иран. Кроме того, Трамп также подписал указ, ограничивающий въезд в США гражданам семи стран, включая Туркмению, Кубу и Венесуэлу. "Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда гражданам еще 36 стран, что станет существенным расширением запрета на поездки, объявленного администрацией Трампа в начале этого месяца", - отмечает издание со ссылкой на внутреннюю записку госдепа. Washington Post утверждает, что новых список стран, гражданам которых может быть отказано в получении визы США, входят 25 стран Африки, в том числе Египет и Джибути, а также несколько стран Центральной Азии, региона Карибы и Тихоокеанских островов. Газета добавляет, что внутренняя записка была подписана секретарем госдепа Марко Рубио и направлена в субботу американским дипломатам, работающим со странами. В ней говорилось, что США давали странам 60 дней на выполнение новых требований госдепа. Отмечается, что в служебной записке были определены различные контрольные показатели, которые, по оценке администрации Трампа, эти страны не смогли выполнить. В некоторых странах "не было компетентного... центрального государственного органа для выдачи надежных удостоверений личности или других гражданских документов", или они пострадали от "мошенничества со стороны правительства". В других было большое количество граждан, просрочивших свои визы в Соединенных Штатах, добавляет газета со ссылкой на служебную записку госдепа. "Во внутренней записке (госдепа- ред.) рассматриваются следующие страны: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве", - указывает издание.

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сша, запрет на въезд, страны