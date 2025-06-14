https://1prime.ru/20250614/vvp-858477605.html

Аналитик оценила темпы роста мировой экономики в 2025 году

Аналитик оценила темпы роста мировой экономики в 2025 году - 14.06.2025, ПРАЙМ

Аналитик оценила темпы роста мировой экономики в 2025 году

Рост глобальной экономики в 2025 году на фоне торговых и валютных войн, а также санкций замедлится до 2,5%, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T10:07+0300

2025-06-14T10:07+0300

2025-06-14T10:07+0300

экономика

мировая экономика

индия

латинская америка

мвф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Рост глобальной экономики в 2025 году на фоне торговых и валютных войн, а также санкций замедлится до 2,5%, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем рост мирового ВВП в районе 2,5% из-за неопределенности, вызванной торговыми войнами и в целом прекращения "обнуления" тарифов и барьеров, наблюдавшемся несколько десятилетий. Валютные войны и санкции также способствуют снижению деловой активности", - отмечает Чекурова. По данным МВФ, темпы роста мировой экономики в прошлом году составили 3,3%. Показатель ниже 3% был лишь в глобальный финансовый кризис в 2008-2009 годах, а также в 2019-й и коронавирусный 2020 год. При этом темпы будут очень неровными, указала Чекурова. "Китай, даже замедлившись, сохранит рост. Индия и Латинская Америка растут по внутренним причинам и являются одними из бенефициаров глобальных конфликтов. Ситуация в США менее предсказуема, но судя по оптимизму фондового рынка рецессии не предвидится", - указала глава "Эксперт РА". В то же время Евросоюз и Япония, по оценкам Чекуровой, продолжат торможение. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250612/vvp-858444410.html

индия

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, индия, латинская америка, мвф, ес