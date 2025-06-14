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Аналитик оценила темпы роста мировой экономики в 2025 году - 14.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитик оценила темпы роста мировой экономики в 2025 году
Аналитик оценила темпы роста мировой экономики в 2025 году - 14.06.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценила темпы роста мировой экономики в 2025 году
Рост глобальной экономики в 2025 году на фоне торговых и валютных войн, а также санкций замедлится до 2,5%, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T10:07+0300
2025-06-14T10:07+0300
экономика
мировая экономика
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Рост глобальной экономики в 2025 году на фоне торговых и валютных войн, а также санкций замедлится до 2,5%, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем рост мирового ВВП в районе 2,5% из-за неопределенности, вызванной торговыми войнами и в целом прекращения "обнуления" тарифов и барьеров, наблюдавшемся несколько десятилетий. Валютные войны и санкции также способствуют снижению деловой активности", - отмечает Чекурова. По данным МВФ, темпы роста мировой экономики в прошлом году составили 3,3%. Показатель ниже 3% был лишь в глобальный финансовый кризис в 2008-2009 годах, а также в 2019-й и коронавирусный 2020 год. При этом темпы будут очень неровными, указала Чекурова. "Китай, даже замедлившись, сохранит рост. Индия и Латинская Америка растут по внутренним причинам и являются одними из бенефициаров глобальных конфликтов. Ситуация в США менее предсказуема, но судя по оптимизму фондового рынка рецессии не предвидится", - указала глава "Эксперт РА". В то же время Евросоюз и Япония, по оценкам Чекуровой, продолжат торможение. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мировая экономика, индия, латинская америка, мвф, ес
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, МВФ, ЕС
10:07 14.06.2025
 
Аналитик оценила темпы роста мировой экономики в 2025 году

Глава "Эксперт РА" Чекурова: мировой ВВП в 2025 году замедлится до 2,5%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 июн – ПРАЙМ. Рост глобальной экономики в 2025 году на фоне торговых и валютных войн, а также санкций замедлится до 2,5%, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы ожидаем рост мирового ВВП в районе 2,5% из-за неопределенности, вызванной торговыми войнами и в целом прекращения "обнуления" тарифов и барьеров, наблюдавшемся несколько десятилетий. Валютные войны и санкции также способствуют снижению деловой активности", - отмечает Чекурова.
По данным МВФ, темпы роста мировой экономики в прошлом году составили 3,3%. Показатель ниже 3% был лишь в глобальный финансовый кризис в 2008-2009 годах, а также в 2019-й и коронавирусный 2020 год.
При этом темпы будут очень неровными, указала Чекурова. "Китай, даже замедлившись, сохранит рост. Индия и Латинская Америка растут по внутренним причинам и являются одними из бенефициаров глобальных конфликтов. Ситуация в США менее предсказуема, но судя по оптимизму фондового рынка рецессии не предвидится", - указала глава "Эксперт РА".
В то же время Евросоюз и Япония, по оценкам Чекуровой, продолжат торможение.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаМировая экономикаИНДИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАМВФЕС
 
 
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