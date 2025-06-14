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Трамп объяснил, почему мир с Ираном может быть невозможен - 14.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп объяснил, почему мир с Ираном может быть невозможен
Трамп объяснил, почему мир с Ираном может быть невозможен - 14.06.2025, ПРАЙМ
Трамп объяснил, почему мир с Ираном может быть невозможен
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием. | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T20:55+0300
2025-06-14T20:57+0300
политика
дональд трамп
сша
иран
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием. "Для тех, кто говорит, что хочет мира — нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие. Все эти замечательные люди, которые не хотят ничего предпринимать, чтобы остановить Иран, — это не мир", — сказал он в интервью изданию The Atlantic. Трамп добавил, что иранское правительство всё ещё хочет заключить сделку, хотя он не уверен, появятся ли представители Тегерана на запланированных переговорах. Также он выразил мнение, что конфликт в Газе близок к завершению.
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сша
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дональд трамп, сша, иран, ядерное оружие
Политика, Дональд Трамп, США, ИРАН, ядерное оружие
20:55 14.06.2025 (обновлено: 20:57 14.06.2025)
 
Трамп объяснил, почему мир с Ираном может быть невозможен

Трамп: мир с Ираном станет невозможен, если он будет обладать ядерным оружием

© AFP / Atta KenareЗдание с антиамериканским лозунгом в Тегеране
Здание с антиамериканским лозунгом в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© AFP / Atta Kenare
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ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием.
"Для тех, кто говорит, что хочет мира — нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие. Все эти замечательные люди, которые не хотят ничего предпринимать, чтобы остановить Иран, — это не мир", — сказал он в интервью изданию The Atlantic.
Трамп добавил, что иранское правительство всё ещё хочет заключить сделку, хотя он не уверен, появятся ли представители Тегерана на запланированных переговорах. Также он выразил мнение, что конфликт в Газе близок к завершению.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
СМИ: Трамп заявил Нетаньяху, что США не будут препятствовать Израилю
10:49
 
ПолитикаДональд ТрампСШАИРАНядерное оружие
 
 
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