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Трамп объяснил, почему мир с Ираном может быть невозможен

Трамп объяснил, почему мир с Ираном может быть невозможен - 14.06.2025, ПРАЙМ

Трамп объяснил, почему мир с Ираном может быть невозможен

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием. | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T20:55+0300

2025-06-14T20:55+0300

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политика

дональд трамп

сша

иран

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 14 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир с Ираном невозможен в случае, если Тегеран обзаведется ядерным оружием. "Для тех, кто говорит, что хочет мира — нельзя говорить о мире, если у Ирана есть ядерное оружие. Все эти замечательные люди, которые не хотят ничего предпринимать, чтобы остановить Иран, — это не мир", — сказал он в интервью изданию The Atlantic. Трамп добавил, что иранское правительство всё ещё хочет заключить сделку, хотя он не уверен, появятся ли представители Тегерана на запланированных переговорах. Также он выразил мнение, что конфликт в Газе близок к завершению.

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дональд трамп, сша, иран, ядерное оружие