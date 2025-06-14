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Зеленский попросит Трампа пересмотреть решение о сокращении помощи Украине

Зеленский попросит Трампа пересмотреть решение о сокращении помощи Украине - 14.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский попросит Трампа пересмотреть решение о сокращении помощи Украине

Владимир Зеленский заявил, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил... | 14.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-14T15:41+0300

2025-06-14T15:41+0300

2025-06-14T15:41+0300

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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что будет упрашивать президента США Дональда Трампа отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Ранее Хегсет заявил, что США сократят средства в бюджете на 2026 финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине. "Я не был заранее проинформирован (о решении сократить помощь - ред.). Я всё еще очень надеюсь, что эти сигналы - это всего лишь сигналы... Очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра своими действиями. Я хочу с ним об этом поговорить", - заявил Зеленский в интервью телеканалу Newsmax. Зеленский при этом пожаловался, что даже слова о возможном сокращении помощи Украине ранят "больнее пуль", так как подрывают моральный дух украинцев на фронте и в тылу. Он также вновь подтвердил готовность закупать вооружение в США. "Если мы можем остаться на один на один (с Россией - ред.) - это очень больно. Это точно не ободряет и точно не поддерживает людей... поэтому я буду говорить об этом, мы будем говорить с президентом Трампом. Есть определенные вещи в пакетах помощи, без которых Украине может быть очень сложно. Я буду об этом говорить", - добавил Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, нато, мид рф