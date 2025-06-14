Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины - 14.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858477480.html
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины
Владимиру Зеленскому придется признать тот факт, что из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном Вашингтон перенаправит военную помощь с Киева в... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T10:01+0300
2025-06-14T10:38+0300
политика
владимир зеленский
израиль
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_0:0:4535:2551_1920x0_80_0_0_be4b43e3fdf854db869149c4e30408ce.jpg
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется признать тот факт, что из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном Вашингтон перенаправит военную помощь с Киева в Тель-Авив. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис."Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке", — выразил аналитик мнение в эфире YouTube-канала, подчеркнув, что США, без сомнения, предпочтут поддержать Израиль, а не Украину.Меркурис добавил, что даже если у Вашингтона сохранится желание поддерживать Киев, то поставки оружия будут незначительными и не окажут существенного влияния на ситуацию.В ночь на 13 июня армия обороны Израиля начала масштабную операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС нанесли удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
https://1prime.ru/20250613/zelenskiy-858455238.html
израиль
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/42/763564299_252:0:4284:3024_1920x0_80_0_0_f8e61ca3565d154a6094233831cb6d2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, израиль, иран, сша
Политика, Владимир Зеленский, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США
10:01 14.06.2025 (обновлено: 10:38 14.06.2025)
 
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины

Аналитик Меркурис: Израиль оттянет военную помощь США от Украины

© fotolia.com / samottТауэрский мост в Лондоне
Тауэрский мост в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
© fotolia.com / samott
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется признать тот факт, что из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном Вашингтон перенаправит военную помощь с Киева в Тель-Авив. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке", — выразил аналитик мнение в эфире YouTube-канала, подчеркнув, что США, без сомнения, предпочтут поддержать Израиль, а не Украину.
Меркурис добавил, что даже если у Вашингтона сохранится желание поддерживать Киев, то поставки оружия будут незначительными и не окажут существенного влияния на ситуацию.
В ночь на 13 июня армия обороны Израиля начала масштабную операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС нанесли удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
"Плохо для Киева": Запад огорчил Зеленского на фоне атак Израиля по Ирану
Вчера, 10:51
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийИЗРАИЛЬИРАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала