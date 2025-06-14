https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858477480.html
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины - 14.06.2025, ПРАЙМ
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины
Владимиру Зеленскому придется признать тот факт, что из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном Вашингтон перенаправит военную помощь с Киева в... | 14.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-14T10:01+0300
2025-06-14T10:01+0300
2025-06-14T10:38+0300
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется признать тот факт, что из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном Вашингтон перенаправит военную помощь с Киева в Тель-Авив. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис."Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке", — выразил аналитик мнение в эфире YouTube-канала, подчеркнув, что США, без сомнения, предпочтут поддержать Израиль, а не Украину.Меркурис добавил, что даже если у Вашингтона сохранится желание поддерживать Киев, то поставки оружия будут незначительными и не окажут существенного влияния на ситуацию.В ночь на 13 июня армия обороны Израиля начала масштабную операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС нанесли удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
https://1prime.ru/20250613/zelenskiy-858455238.html
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Политика, Владимир Зеленский, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США
"Расставить приоритеты". В Британии объяснили, как США откажутся от Украины
Аналитик Меркурис: Израиль оттянет военную помощь США от Украины
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому придется признать тот факт, что из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном Вашингтон перенаправит военную помощь с Киева в Тель-Авив. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Зеленский все еще надеется получить большую финансовую помощь от США. Но очень скоро им придется расставлять приоритеты из-за конфликта на Ближнем Востоке", — выразил аналитик мнение в эфире YouTube-канала
, подчеркнув, что США, без сомнения, предпочтут поддержать Израиль, а не Украину.
Меркурис добавил, что даже если у Вашингтона сохранится желание поддерживать Киев, то поставки оружия будут незначительными и не окажут существенного влияния на ситуацию.
В ночь на 13 июня армия обороны Израиля начала масштабную операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС нанесли удары по военным объектам и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства.
"Плохо для Киева": Запад огорчил Зеленского на фоне атак Израиля по Ирану