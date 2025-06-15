https://1prime.ru/20250615/-ubiystvo-858507430.html

СМИ рассказали, как Трамп спас верховного лидера Ирана

СМИ рассказали, как Трамп спас верховного лидера Ирана - 15.06.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, как Трамп спас верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T19:45+0300

2025-06-15T19:45+0300

2025-06-15T19:45+0300

происшествия

дональд трамп

али хаменеи

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. "Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации. По данным агентства, один из источников заявил, что речь о преследовании политического руководства Ирана пока не идет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

https://1prime.ru/20250615/tramp-858505202.html

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дональд трамп, али хаменеи