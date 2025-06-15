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СМИ рассказали, как Трамп спас верховного лидера Ирана - 15.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ рассказали, как Трамп спас верховного лидера Ирана
СМИ рассказали, как Трамп спас верховного лидера Ирана - 15.06.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как Трамп спас верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T19:45+0300
2025-06-15T19:45+0300
происшествия
дональд трамп
али хаменеи
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников. "Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации. По данным агентства, один из источников заявил, что речь о преследовании политического руководства Ирана пока не идет. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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дональд трамп, али хаменеи
Происшествия, Дональд Трамп, Али Хаменеи
19:45 15.06.2025
 
СМИ рассказали, как Трамп спас верховного лидера Ирана

Reuters: Трамп наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней "наложил вето" на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.
"Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи", - говорится в публикации.
По данным агентства, один из источников заявил, что речь о преследовании политического руководства Ирана пока не идет.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
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17:08
 
ПроисшествияДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
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