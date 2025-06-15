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Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов

Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов - 15.06.2025, ПРАЙМ

Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов

Около 2 тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за закрытия неба над Ираном, в их числе как те, кто... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T09:15+0300

2025-06-15T09:15+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Около 2 тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за закрытия неба над Ираном, в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным АТОР, в настоящее время туроператоры "разгребают завал" с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около 2 тысяч человек", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что до ирано-израильского кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана. В сложившейся ситуации разные авиакомпании действуют по разному. "Победа", например, предпочла вернуть всем деньги и не летать, а "Аэрофлот" будет летать в облет с дозаправкой в Самаре. Арабские перевозчики пока не выработали единой стратегии – flydubai все-таки возвращает часть полетной программы, Emirates продолжает летать в облет Ирана, Air Arabia предпочла отменить рейсы. В ассоциации подчеркнули, что туристам, чьи рейсы задерживаются в Эмиратах туроператоры продлевают проживание в отеля. "В отношении туристов, которые не могут вылететь в ОАЭ на отдых, туроператоры тоже работают по каждому случаю индивидуально, максимально стараясь заменить перевозку в пакете или даже направление отдыха, чтобы сохранить дни отпуска и сам отпуск", - рассказали в ассоциации. В АТОР уточнили, что отдельный случай – когда через туроператора покупали только отель за рубежом, а перевозку туристы приобретали самостоятельно. "В этом случае турист самостоятельно делает все со своей стороны, чтобы сохранить отпуск – туроператор может аннулировать отель, но с удержанием фактически понесенных затрат. При этом компании стараются минимизировать или свести к нулю их размер, в тех случаях, когда это возможно (зависит от отеля, дат, сроков, тарифа)", - пояснили в сообщении. В АТОР подчеркнули, что ОАЭ - не только массовое направление летнего отдыха, но и один из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который россияне организуют свои поездки по множеству направлений – начиная от Европы, Юго-Восточной Азии (Бали, Таиланд, Малайзия и другие), островов Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка) и заканчивая Африкой (Занзибар, Кения, и другие) и Америкой. По данным ассоциации, Эмираты - самый большой транзитный поток в ОАЭ на возврате в РФ – из Юго-Восточной и Южной Азии. Основной пересадочный хаб для россиян в ОАЭ – Дубай (Emirates, flydubai), но также пересадки на пути в Россию делают в Абу-Даби (Etihad, Air Arabia Abu Dhabi) и Шардже (Air Arabia).

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туризм, бизнес, оаэ, иран, рф, атор, emirates, аэрофлот