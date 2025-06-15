Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов - 15.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250615/ator-858495976.html
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов - 15.06.2025, ПРАЙМ
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов
Около 2 тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за закрытия неба над Ираном, в их числе как те, кто... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T09:15+0300
2025-06-15T09:15+0300
происшествия
туризм
бизнес
оаэ
иран
рф
атор
emirates
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_7170045ae0441b0075830d8bb1cb19a6.jpg
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Около 2 тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за закрытия неба над Ираном, в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По данным АТОР, в настоящее время туроператоры "разгребают завал" с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около 2 тысяч человек", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что до ирано-израильского кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана. В сложившейся ситуации разные авиакомпании действуют по разному. "Победа", например, предпочла вернуть всем деньги и не летать, а "Аэрофлот" будет летать в облет с дозаправкой в Самаре. Арабские перевозчики пока не выработали единой стратегии – flydubai все-таки возвращает часть полетной программы, Emirates продолжает летать в облет Ирана, Air Arabia предпочла отменить рейсы. В ассоциации подчеркнули, что туристам, чьи рейсы задерживаются в Эмиратах туроператоры продлевают проживание в отеля. "В отношении туристов, которые не могут вылететь в ОАЭ на отдых, туроператоры тоже работают по каждому случаю индивидуально, максимально стараясь заменить перевозку в пакете или даже направление отдыха, чтобы сохранить дни отпуска и сам отпуск", - рассказали в ассоциации. В АТОР уточнили, что отдельный случай – когда через туроператора покупали только отель за рубежом, а перевозку туристы приобретали самостоятельно. "В этом случае турист самостоятельно делает все со своей стороны, чтобы сохранить отпуск – туроператор может аннулировать отель, но с удержанием фактически понесенных затрат. При этом компании стараются минимизировать или свести к нулю их размер, в тех случаях, когда это возможно (зависит от отеля, дат, сроков, тарифа)", - пояснили в сообщении. В АТОР подчеркнули, что ОАЭ - не только массовое направление летнего отдыха, но и один из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который россияне организуют свои поездки по множеству направлений – начиная от Европы, Юго-Восточной Азии (Бали, Таиланд, Малайзия и другие), островов Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка) и заканчивая Африкой (Занзибар, Кения, и другие) и Америкой. По данным ассоциации, Эмираты - самый большой транзитный поток в ОАЭ на возврате в РФ – из Юго-Восточной и Южной Азии. Основной пересадочный хаб для россиян в ОАЭ – Дубай (Emirates, flydubai), но также пересадки на пути в Россию делают в Абу-Даби (Etihad, Air Arabia Abu Dhabi) и Шардже (Air Arabia).
https://1prime.ru/20250614/iran-858492735.html
оаэ
иран
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/38/842773886_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_e144c4adcd6c81084e6e3fdb36bda49b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, оаэ, иран, рф, атор, emirates, аэрофлот
Происшествия, Туризм, Бизнес, ОАЭ, ИРАН, РФ, АТОР, Emirates, Аэрофлот
09:15 15.06.2025
 
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов

АТОР: около двух тысяч российских туристов застряли в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Около 2 тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за закрытия неба над Ираном, в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По данным АТОР, в настоящее время туроператоры "разгребают завал" с туристами в ОАЭ: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли. Совокупно и тех и других на момент вечера 14 июня – около 2 тысяч человек", - сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что до ирано-израильского кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана. В сложившейся ситуации разные авиакомпании действуют по разному. "Победа", например, предпочла вернуть всем деньги и не летать, а "Аэрофлот" будет летать в облет с дозаправкой в Самаре. Арабские перевозчики пока не выработали единой стратегии – flydubai все-таки возвращает часть полетной программы, Emirates продолжает летать в облет Ирана, Air Arabia предпочла отменить рейсы.
В ассоциации подчеркнули, что туристам, чьи рейсы задерживаются в Эмиратах туроператоры продлевают проживание в отеля.
"В отношении туристов, которые не могут вылететь в ОАЭ на отдых, туроператоры тоже работают по каждому случаю индивидуально, максимально стараясь заменить перевозку в пакете или даже направление отдыха, чтобы сохранить дни отпуска и сам отпуск", - рассказали в ассоциации.
В АТОР уточнили, что отдельный случай – когда через туроператора покупали только отель за рубежом, а перевозку туристы приобретали самостоятельно.
"В этом случае турист самостоятельно делает все со своей стороны, чтобы сохранить отпуск – туроператор может аннулировать отель, но с удержанием фактически понесенных затрат. При этом компании стараются минимизировать или свести к нулю их размер, в тех случаях, когда это возможно (зависит от отеля, дат, сроков, тарифа)", - пояснили в сообщении.
В АТОР подчеркнули, что ОАЭ - не только массовое направление летнего отдыха, но и один из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который россияне организуют свои поездки по множеству направлений – начиная от Европы, Юго-Восточной Азии (Бали, Таиланд, Малайзия и другие), островов Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка) и заканчивая Африкой (Занзибар, Кения, и другие) и Америкой.
По данным ассоциации, Эмираты - самый большой транзитный поток в ОАЭ на возврате в РФ – из Юго-Восточной и Южной Азии. Основной пересадочный хаб для россиян в ОАЭ – Дубай (Emirates, flydubai), но также пересадки на пути в Россию делают в Абу-Даби (Etihad, Air Arabia Abu Dhabi) и Шардже (Air Arabia).
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Иран запустил ракеты в сторону Израиля, передают СМИ
Вчера, 23:21
 
ПроисшествияТуризмБизнесОАЭИРАНРФАТОРEmiratesАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала