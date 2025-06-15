https://1prime.ru/20250615/ator-858496373.html
АТОР опубликовал рекомендации "застрявшим" в ОАЭ российским туристам
АТОР опубликовал рекомендации "застрявшим" в ОАЭ российским туристам - 15.06.2025, ПРАЙМ
АТОР опубликовал рекомендации "застрявшим" в ОАЭ российским туристам
Российским туристам, у которых куплены турпакеты с авиаперелетом из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию через туроператоров, нужно быть на связи с... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T09:26+0300
2025-06-15T09:26+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Российским туристам, у которых куплены турпакеты с авиаперелетом из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию через туроператоров, нужно быть на связи с туркомпанией, а тем, кто сам бронировал авиаперевозку и торопится домой, решать вопросы с вылетом через третьи страны самостоятельно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в ассоциации сообщили, что около 2 тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия неба над Ираном, в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал через них транзитом в Россию. "Туристам, у которых куплены турпакеты (с авиаперелетом) через туроператоров, нужно быть на связи с компанией, используя все доступные инструменты – гида, горячую линию, форму обратной связи на сайте и мобильное приложение. Главное помнить – компания вас не бросит на улице и доставит в Россию. Не паниковать, но набраться терпения: не все решается одним кликом", - посоветовали в АТОР. Туристам, которые сами бронировали авиаперевозку и им вылет нужен срочно, советуют решать вопросы с вылетом в Россию из ОАЭ через третьи страны самостоятельно. "Рекомендуется использовать варианты с российскими билетными онлайн-агрегаторами, где все можно оплатить рублями", - указали в ассоциации. Если есть вариант подождать и авиакомпания лишь переносит рейс на другую дату, то АТОР рекомендует самостоятельно решать вопрос с бронированием отеля через туроператоров или онлайн-агрегаторов, которые позволяют оплатить в рублях. Вместе с тем, в ассоциации отметили, что главное - обеспечить себя надежной мобильной связью за рубежом: активировать пакет роуминга от своего мобильного оператора, или пакет eSIM. "Даже если у вас нет денег на счету, можно найти бесплатный Wi-Fi в отеле или аэропорту и пополнить баланс счета с карты. Кроме того, ряд сотовых операторов позволяет бесплатно входить за рубежом в собственное приложение для управления пакетами", - сообщили в ассоциации. "Если кончилась страховка на время отпуска – продлить ее - купить онлайн на сайте страховщика новый пакет с опцией "уже нахожусь в поездке" – большинство крупных страховых компаний такую опцию предоставляет. Так вы не останетесь без медицинской помощи и в случае чего не будете платить огромные суммы клиникам ОАЭ", - добавили в ассоциации. "В зависимости от наличия средств – постарайтесь максимально запастись водой и питанием детям. Если нет иностранной карты, используйте другие способы. Например, некоторые отельные гиды могут поменять вам рубли на местную валюту", - сказали в АТОР.
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туризм, бизнес, россия, оаэ, иран, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, ИРАН, АТОР
АТОР опубликовал рекомендации "застрявшим" в ОАЭ российским туристам
АТОР: туристам, застрявшим в ОАЭ, нужно быть на связи с туркомпанией
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Российским туристам, у которых куплены турпакеты с авиаперелетом из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию через туроператоров, нужно быть на связи с туркомпанией, а тем, кто сам бронировал авиаперевозку и торопится домой, решать вопросы с вылетом через третьи страны самостоятельно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в ассоциации сообщили, что около 2 тысяч российских туристов на данный момент "застряли" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за закрытия неба над Ираном, в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал через них транзитом в Россию.
"Туристам, у которых куплены турпакеты (с авиаперелетом) через туроператоров, нужно быть на связи с компанией, используя все доступные инструменты – гида, горячую линию, форму обратной связи на сайте и мобильное приложение. Главное помнить – компания вас не бросит на улице и доставит в Россию. Не паниковать, но набраться терпения: не все решается одним кликом", - посоветовали в АТОР.
Туристам, которые сами бронировали авиаперевозку и им вылет нужен срочно, советуют решать вопросы с вылетом в Россию из ОАЭ через третьи страны самостоятельно. "Рекомендуется использовать варианты с российскими билетными онлайн-агрегаторами, где все можно оплатить рублями", - указали в ассоциации.
Если есть вариант подождать и авиакомпания лишь переносит рейс на другую дату, то АТОР рекомендует самостоятельно решать вопрос с бронированием отеля через туроператоров или онлайн-агрегаторов, которые позволяют оплатить в рублях.
Вместе с тем, в ассоциации отметили, что главное - обеспечить себя надежной мобильной связью за рубежом: активировать пакет роуминга от своего мобильного оператора, или пакет eSIM. "Даже если у вас нет денег на счету, можно найти бесплатный Wi-Fi в отеле или аэропорту и пополнить баланс счета с карты. Кроме того, ряд сотовых операторов позволяет бесплатно входить за рубежом в собственное приложение для управления пакетами", - сообщили в ассоциации.
"Если кончилась страховка на время отпуска – продлить ее - купить онлайн на сайте страховщика новый пакет с опцией "уже нахожусь в поездке" – большинство крупных страховых компаний такую опцию предоставляет. Так вы не останетесь без медицинской помощи и в случае чего не будете платить огромные суммы клиникам ОАЭ", - добавили в ассоциации.
"В зависимости от наличия средств – постарайтесь максимально запастись водой и питанием детям. Если нет иностранной карты, используйте другие способы. Например, некоторые отельные гиды могут поменять вам рубли на местную валюту", - сказали в АТОР.
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов