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Bloomberg: акции Израиля упали в первый день торгов после ударов по Ирану - 15.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250615/bloomberg-858498204.html
Bloomberg: акции Израиля упали в первый день торгов после ударов по Ирану
Bloomberg: акции Израиля упали в первый день торгов после ударов по Ирану - 15.06.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: акции Израиля упали в первый день торгов после ударов по Ирану
Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg. | 15.06.2025, ПРАЙМ
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2025-06-15T11:27+0300
экономика
рынок
торги
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израиль
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg. "Израильские акции упали в первый день торгов после того, как правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху начало авиаудары по Ирану", - говорится в публикации. По данным агентства, индекс ТА-35 упал на 1,5% В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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рынок, торги, иран, израиль, биньямин нетаньяху, али хаменеи, bloomberg
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху, Али Хаменеи, Bloomberg
11:27 15.06.2025
 
Bloomberg: акции Израиля упали в первый день торгов после ударов по Ирану

Bloomberg: акции Израиля упали в первый день торгов после ударов по Ирану

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© flickr.com / timtom.ch
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Израильские акции упали в первый день торгов после того, как Израиль начал авиаудары по Ирану, передает агентство Bloomberg.
"Израильские акции упали в первый день торгов после того, как правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху начало авиаудары по Ирану", - говорится в публикации.
По данным агентства, индекс ТА-35 упал на 1,5%
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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