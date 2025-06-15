https://1prime.ru/20250615/dmitriev-858505950.html
Дмитриев предположил роль России в урегулировании конфликта Израиля и Ирана
Дмитриев предположил роль России в урегулировании конфликта Израиля и Ирана - 15.06.2025, ПРАЙМ
Дмитриев предположил роль России в урегулировании конфликта Израиля и Ирана
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов американского... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T18:00+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов американского президента Дональда Трампа предположил, что Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Трамп заявил в субботу в интервью телеканалу ABC, что "открыт" к тому, чтобы Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. "Трамп заявил в интервью ABC, что "открыт " к тому, чтобы Путин выступил посредником в ирано-израильском конфликте. Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в ирано-израильском конфликте", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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россия, иран, израиль, дональд трамп, кирилл дмитриев, али хаменеи, рфпи, ксир
Политика, РОССИЯ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Али Хаменеи, РФПИ, КСИР
Дмитриев предположил роль России в урегулировании конфликта Израиля и Ирана
Дмитриев: Россия может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта Израиля и Ирана
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после слов американского президента Дональда Трампа предположил, что Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
Трамп заявил в субботу в интервью телеканалу ABC, что "открыт" к тому, чтобы Путин выступил посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта.
"Трамп заявил в интервью ABC, что "открыт " к тому, чтобы Путин выступил посредником в ирано-израильском конфликте. Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в ирано-израильском конфликте", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Глава РФПИ прокомментировал беседу Путина и Трампа