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Российские войска освободили Ульяновку в ДНР - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Российские войска освободили Ульяновку в ДНР
Российские войска освободили Ульяновку в ДНР - 15.06.2025, ПРАЙМ
Российские войска освободили Ульяновку в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T12:50+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. "В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР. "Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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общество , россия, рф, минобороны рф
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, Минобороны РФ
12:50 15.06.2025
 
Российские войска освободили Ульяновку в ДНР

Минобороны: группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР.
"Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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