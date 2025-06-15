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Российские войска освободили Ульяновку в ДНР

Российские войска освободили Ульяновку в ДНР - 15.06.2025, ПРАЙМ

Российские войска освободили Ульяновку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T12:50+0300

2025-06-15T12:50+0300

2025-06-15T12:50+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Российская группировка войск "Центр" освободила Ульяновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. "В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки в ДНР. "Потери противника составили до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль "Казак", семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную установку Krab польского производства. Уничтожены радиоэлектронная станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

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