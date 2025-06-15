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Эксперт рассказал, при каких условиях окупаются запасы нефти в России

Эксперт рассказал, при каких условиях окупаются запасы нефти в России - 15.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, при каких условиях окупаются запасы нефти в России

Большинство трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России окупается при мировой цене нефти выше 80-100 долларов за баррель, поэтому в текущих условиях им... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T04:37+0300

2025-06-15T04:37+0300

2025-06-15T04:37+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Большинство трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России окупается при мировой цене нефти выше 80-100 долларов за баррель, поэтому в текущих условиях им нужна гибкая налоговая система и стимулирование технологических разработок, такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. "Для разработки ТРИЗ необходимы три условия: экономическая рентабельность, технологическая реализуемость и институциональная определённость. Большинство запасов ТРИЗ окупаются при цене нефти выше 80-100 долларов за баррель. Значит, нужна гибкая налоговая система и защита от волатильности цен", - сказал он. Однако ключевое условие для работы любых льгот - это наличие четкого определения, что считается ТРИЗ, и официальной классификации месторождений по сложности, объяснил эксперт. Среди налоговых мер, которые предложил Касаткин, пониженные ставки НДПИ и экспортных пошлин, инвестиционные вычеты и ускоренная амортизация. Возможны также субсидии на геологоразведку и опытно-промышленную разработку, особенно на ранних этапах освоения сложных коллекторов. Это может снизить порог окупаемости проектов. Кроме того, важным условием, по словам Касаткина, является оснащенность технологиями. Нужны современные методы бурения, гидроразрыва пласта, дренажа, а также цифровое управление скважинами. Освоение ТРИЗ также невозможно без инфраструктуры - трубопроводов, энергетики и логистики в отдаленных регионах, добавил эксперт. "Для технологической поддержки необходимы программы импортозамещения, создание отраслевых НИОКР-центров и стимулирование российских разработок в области горизонтального бурения, МГРП (многостадийного гидроразрыва пласта - ред.), химических и тепловых методов добычи", - заключил Касаткин. Свыше 60% запасов нефти в России относятся к трудноизвлекаемым, их добыча осложнена геологическими особенностями, глубиной, плотностью и низкой проницаемостью пород. Ранее в июне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Минэнерго совместно с нефтяными компаниями в течение двух-трех месяцев предложит меры, как стимулировать вовлечение ТРИЗ в разработку.

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