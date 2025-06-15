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Иран ожидает от США осуждения атак Израиля - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Иран ожидает от США осуждения атак Израиля
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля - 15.06.2025, ПРАЙМ
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T11:09+0300
2025-06-15T11:09+0300
политика
иран
израиль
тегеран
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру", - сказал он в эфире иранского телевидения. Аракчи также сообщил, что Иран получил от США по различным каналам послания, в которых утверждалось, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Министр заявил, что Тегеран этому не верит. По его словам, Израиль не хочет какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Ирана. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://1prime.ru/20250615/arakchi-858497514.html
иран
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иран, израиль, тегеран, али хаменеи, мид, магатэ, сша
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Али Хаменеи, МИД, МАГАТЭ, США
11:09 15.06.2025
 
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля

Аракчи: Иран ждет от США осуждения атак Израиля

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Иран ожидает от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Необходимо, чтобы США четко объявили свою позицию и искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру", - сказал он в эфире иранского телевидения.
Аракчи также сообщил, что Иран получил от США по различным каналам послания, в которых утверждалось, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля. Министр заявил, что Тегеран этому не верит. По его словам, Израиль не хочет какого-либо соглашения, касающегося ядерной программы Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ЯО
10:50
 
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