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Иран не верит, что США не участвовали в атаках Израиля
Иран не верит, что США не участвовали в атаках Израиля - 15.06.2025, ПРАЙМ
Иран не верит, что США не участвовали в атаках Израиля
Иран получил по различным каналам от США послания, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля, Тегеран этому не верит, заявил глава МИД | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T11:58+0300
2025-06-15T11:58+0300
2025-06-15T11:58+0300
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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Иран получил по различным каналам от США послания, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля, Тегеран этому не верит, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи. "Мы по разным каналам за два последних дня получили от США послания, что США не участвовали и не будут участвовать в этих атаках. Как я уже говорил, мы этим заявлениям не верим", – сказал он в эфире иранского телевидения. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран, израиль, тегеран, али хаменеи, мид, сша
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Али Хаменеи, МИД, США
Иран не верит, что США не участвовали в атаках Израиля
МИД Ирана: Тегеран не верит, что США не участвовать в атаках Израиля
ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Иран получил по различным каналам от США послания, что Вашингтон не участвовал и не будет участвовать в атаках Израиля, Тегеран этому не верит, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.
"Мы по разным каналам за два последних дня получили от США послания, что США не участвовали и не будут участвовать в этих атаках. Как я уже говорил, мы этим заявлениям не верим", – сказал он в эфире иранского телевидения.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Иран ожидает от США осуждения атак Израиля