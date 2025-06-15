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СМИ: Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив

СМИ: Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив - 15.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив

Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив на фоне атак Израиля, пишет в воскресенье газета Hürriyet со ссылкой на мнение эксперта по нефтяному... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T12:37+0300

2025-06-15T12:37+0300

2025-06-15T12:37+0300

энергетика

мировая экономика

иран

израиль

ормузский пролив

али хаменеи

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АНКАРА, 15 июн - ПРАЙМ. Иран поставит себя под удар, если закроет Ормузский пролив на фоне атак Израиля, пишет в воскресенье газета Hürriyet со ссылкой на мнение эксперта по нефтяному рынку Джема Ашикоглу. Тегеран после атак Израиля на Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива, заявил в субботу член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари. "Если Иран закроет пролив, то тем самым выстрелит себе в ногу, поскольку 70% его доходов зависят от Ормузского пролива. Большая часть нефти с острова Харк проходит через Ормуз. Она отправляется в Индию и Китай. Если закрыть пролив, то через него будут проходить только собственные суда. Как они это сделают?"- приводит издание слова эксперта. В свою очередь, Мехмет Доган Учок, координатор Стамбульского международного центра энергетики и климата (IICEC) Университета Сабанчи отметил, что Ормузский пролив является местом, через которое проходит значительное количество мировой нефти. "Иран может закрыть пролив после этой напряженности. Для этого у него есть различные возможности. Что произойдет, если он закроет его, - возможно, Израиль предпримет гораздо более жесткие инициативы. Есть ли у Ирана достаточно ресурсов, чтобы закрыть пролив? Необходимо следить за тем, как вмешаются Израиль и Соединенные Штаты", - сказал эксперт. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное - Оману и ОАЭ. Через Ормузский пролив проходит от 10% до 20% всей нефти в мире, а также порядка 20% всего сжиженного природного газа. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

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иран

израиль

ормузский пролив

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мировая экономика, иран, израиль, ормузский пролив, али хаменеи