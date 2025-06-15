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Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из ДНЯО
Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из ДНЯО - 15.06.2025, ПРАЙМ
Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из ДНЯО
Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил иранский парламентарий Рухолла Изадхах. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T14:06+0300
2025-06-15T14:06+0300
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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил иранский парламентарий Рухолла Изадхах. Ранее в воскресенье официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Мы должны, как минимум, выйти из ДНЯО, на данный момент в парламенте мы рассматриваем этот вопрос и даже возможность выхода из Международного агентства по атомной энергии", – приводит его слова агентство Fars. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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иран, израиль, тегеран, али хаменеи
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Тегеран, Али Хаменеи
Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из ДНЯО
Иран рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия
ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил иранский парламентарий Рухолла Изадхах.
Ранее в воскресенье официальный представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Ирану пришло время выйти из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Мы должны, как минимум, выйти из ДНЯО, на данный момент в парламенте мы рассматриваем этот вопрос и даже возможность выхода из Международного агентства по атомной энергии", – приводит его слова агентство Fars.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ЯО