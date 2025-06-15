https://1prime.ru/20250615/irib-858504315.html

СМИ: Иран начал новую ракетную атаку по территории Израиля

СМИ: Иран начал новую ракетную атаку по территории Израиля - 15.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Иран начал новую ракетную атаку по территории Израиля

Иранские военные начали новую волну ракетной атаки по территории Израиля, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T16:39+0300

2025-06-15T16:39+0300

2025-06-15T16:39+0300

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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Иранские военные начали новую волну ракетной атаки по территории Израиля, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB. "Иран начал новую волну ракетной операции "Правдивое обещание 3" против Израиля", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

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мировая экономика, общество , иран, израиль, тегеран, али хаменеи, ксир