https://1prime.ru/20250615/istochnik-858500535.html
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник - 15.06.2025, ПРАЙМ
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украина в воскресенье не передала РФ ни одного тела погибших солдат, сообщил источник РИА Новости. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:17+0300
2025-06-15T13:17+0300
2025-06-15T13:17+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Украина в воскресенье не передала РФ ни одного тела погибших солдат, сообщил источник РИА Новости. В воскресенье, как ранее рассказал источник, Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. "Украина не передала ни одного", - отметил источник.
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Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Источник РИА НОВОСТИ: Киев в воскресенье не передал Москве ни одного тела погибших солдат
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Украина в воскресенье не передала РФ ни одного тела погибших солдат, сообщил источник РИА Новости.
В воскресенье, как ранее рассказал источник, Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
"Украина не передала ни одного", - отметил источник.
Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ