https://1prime.ru/20250615/istochnik-858500535.html

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник - 15.06.2025, ПРАЙМ

Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник

Украина в воскресенье не передала РФ ни одного тела погибших солдат, сообщил источник РИА Новости. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T13:17+0300

2025-06-15T13:17+0300

2025-06-15T13:17+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Украина в воскресенье не передала РФ ни одного тела погибших солдат, сообщил источник РИА Новости. В воскресенье, как ранее рассказал источник, Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. "Украина не передала ни одного", - отметил источник.

https://1prime.ru/20250615/istochnik-858500211.html

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общество , россия, украина, всу