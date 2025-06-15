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Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник - 15.06.2025, ПРАЙМ
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник
Украина в воскресенье не передала РФ ни одного тела погибших солдат, сообщил источник РИА Новости. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:17+0300
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спецоперация на украине
общество
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украина
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Украина в воскресенье не передала РФ ни одного тела погибших солдат, сообщил источник РИА Новости. В воскресенье, как ранее рассказал источник, Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ. "Украина не передала ни одного", - отметил источник.
https://1prime.ru/20250615/istochnik-858500211.html
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общество , россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:17 15.06.2025
 
Украина не передала России ни одного тела погибших солдат, сообщил источник

Источник РИА НОВОСТИ: Киев в воскресенье не передал Москве ни одного тела погибших солдат

© fotolia.com / Aleksej LeonovФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© fotolia.com / Aleksej Leonov
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Украина в воскресенье не передала РФ ни одного тела погибших солдат, сообщил источник РИА Новости.
В воскресенье, как ранее рассказал источник, Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине 1,2 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
"Украина не передала ни одного", - отметил источник.
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ
13:11
 
Спецоперация на УкраинеОбществоРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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