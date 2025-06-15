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"Мы прекратим". Украину решил бросить ценный союзник - 15.06.2025, ПРАЙМ
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"Мы прекратим". Украину решил бросить ценный союзник
"Мы прекратим". Украину решил бросить ценный союзник - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Мы прекратим". Украину решил бросить ценный союзник
Итальянские власти прекратят оказывать Киеву военную поддержку с началом перемирия и переговорного процесса. С таким заявлением выступил министр обороны Италии... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:42+0300
2025-06-15T16:55+0300
спецоперация на украине
военная помощь украине
перемирие
переговоры
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Итальянские власти прекратят оказывать Киеву военную поддержку с началом перемирия и переговорного процесса. С таким заявлением выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, которого цитирует издание Corriere della Sera.В частности, глава итальянского оборонного ведомства заявил: "Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку".В ходе второго раунда переговоров Российской Федерации и Украины, который прошел 2 июня в Стамбуле, стороны обсуждали вопрос прекращения огня на отдельных участках, однако через несколько часов после окончания переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский публично отверг это предложение.
https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486897.html
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военная помощь украине, перемирие, переговоры
Спецоперация на Украине, военная помощь Украине, перемирие, переговоры
16:42 15.06.2025 (обновлено: 16:55 15.06.2025)
 
"Мы прекратим". Украину решил бросить ценный союзник

Глава МО Италии Крозетто: Рим прекратит помощь Украине с началом перемирия

© AFP / Andreas Solaro#Здание Палаты депутатов Италии в Риме
#Здание Палаты депутатов Италии в Риме - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© AFP / Andreas Solaro
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Итальянские власти прекратят оказывать Киеву военную поддержку с началом перемирия и переговорного процесса. С таким заявлением выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, которого цитирует издание Corriere della Sera.
В частности, глава итальянского оборонного ведомства заявил: "Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку".
В ходе второго раунда переговоров Российской Федерации и Украины, который прошел 2 июня в Стамбуле, стороны обсуждали вопрос прекращения огня на отдельных участках, однако через несколько часов после окончания переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский публично отверг это предложение.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
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Спецоперация на Украиневоенная помощь Украинеперемириепереговоры
 
 
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