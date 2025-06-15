https://1prime.ru/20250615/italiya-858504897.html

"Мы прекратим". Украину решил бросить ценный союзник

"Мы прекратим". Украину решил бросить ценный союзник - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Мы прекратим". Украину решил бросить ценный союзник

Итальянские власти прекратят оказывать Киеву военную поддержку с началом перемирия и переговорного процесса. С таким заявлением выступил министр обороны Италии... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T16:42+0300

2025-06-15T16:42+0300

2025-06-15T16:55+0300

спецоперация на украине

военная помощь украине

перемирие

переговоры

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Итальянские власти прекратят оказывать Киеву военную поддержку с началом перемирия и переговорного процесса. С таким заявлением выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, которого цитирует издание Corriere della Sera.В частности, глава итальянского оборонного ведомства заявил: "Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку".В ходе второго раунда переговоров Российской Федерации и Украины, который прошел 2 июня в Стамбуле, стороны обсуждали вопрос прекращения огня на отдельных участках, однако через несколько часов после окончания переговоров глава киевского режима Владимир Зеленский публично отверг это предложение.

https://1prime.ru/20250614/zelenskiy-858486897.html

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военная помощь украине, перемирие, переговоры