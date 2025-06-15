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"Создает новых врагов". На Западе предупредили Израиль о его главной ошибке - 15.06.2025, ПРАЙМ
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"Создает новых врагов". На Западе предупредили Израиль о его главной ошибке
"Создает новых врагов". На Западе предупредили Израиль о его главной ошибке - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Создает новых врагов". На Западе предупредили Израиль о его главной ошибке
Израильское правительство своим агрессивным внешнеполитическим курсом наживает себе новых врагов вместо того, чтобы укреплять безопасность страны. Такое мнение... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:07+0300
2025-06-15T13:14+0300
политика
израиль
иран
тегеран
али хаменеи
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Израильское правительство своим агрессивным внешнеполитическим курсом наживает себе новых врагов вместо того, чтобы укреплять безопасность страны. Такое мнение выразила эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг "Израиль упускает из виду тот факт, что с таким военизированным подходом он в первую очередь создает себе новых врагов", — сказала эксперт в ходе беседы с Berliner Zeitung.Хелберг подчеркнула, что такая тактика не приведет к укреплению безопасности государства. Она добавила, что Израиль полагает, что сможет "мирно жить" после устранения своих противников, но он заблуждается.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восходящий лев", нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ на эти действия верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил атаку, назвав ее преступлением, и предсказал Израилю "горькую и страшную судьбу". Исламская Республика начала операцию "Правдивое обещание — 3" и предупредила США, Францию и Британию о намерении нанести более масштабные удары по израильской территории. В ответ Тель-Авив принял решение расширить военные действия против Ирана.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их неприемлемыми.
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израиль, иран, тегеран, али хаменеи
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Тегеран, Али Хаменеи
13:07 15.06.2025 (обновлено: 13:14 15.06.2025)
 
"Создает новых врагов". На Западе предупредили Израиль о его главной ошибке

Хелберг: Израиль агрессивной внешней политикой наживает себе новых врагов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Израильское правительство своим агрессивным внешнеполитическим курсом наживает себе новых врагов вместо того, чтобы укреплять безопасность страны. Такое мнение выразила эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг
"Израиль упускает из виду тот факт, что с таким военизированным подходом он в первую очередь создает себе новых врагов", — сказала эксперт в ходе беседы с Berliner Zeitung.
Хелберг подчеркнула, что такая тактика не приведет к укреплению безопасности государства. Она добавила, что Израиль полагает, что сможет "мирно жить" после устранения своих противников, но он заблуждается.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восходящий лев", нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ на эти действия верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил атаку, назвав ее преступлением, и предсказал Израилю "горькую и страшную судьбу". Исламская Республика начала операцию "Правдивое обещание — 3" и предупредила США, Францию и Британию о намерении нанести более масштабные удары по израильской территории. В ответ Тель-Авив принял решение расширить военные действия против Ирана.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их неприемлемыми.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
МИД Ирана назвал условие прекращения ударов по Израилю
10:36
 
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