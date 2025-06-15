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Мантуров оценил денежно-кредитную политику в России
Мантуров оценил денежно-кредитную политику в России - 15.06.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил денежно-кредитную политику в России
Денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться, заявил в... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:30+0300
2025-06-15T13:30+0300
2025-06-15T13:30+0300
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денис мантуров
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "Конечно, денежно-кредитная политика сегодня не сильно способствует тому, чтобы инвесторы активно вкладывали свои средства, но тем не менее, те планы, которые были, они реализовываются", — сказал он. Мантуров отметил, что росту производства обрабатывающей промышленности в России содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, финансы, рф, санкт-петербург, денис мантуров, фонд развития промышленности
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Денис Мантуров, Фонд развития промышленности
Мантуров оценил денежно-кредитную политику в России
Мантуров: денежно-кредитная политика не сильно способствует инвестициям в производство
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика в России не сильно способствует инвестициям в производство, тем не менее поставленные задачи продолжают реализовываться, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025).
"Конечно, денежно-кредитная политика сегодня не сильно способствует тому, чтобы инвесторы активно вкладывали свои средства, но тем не менее, те планы, которые были, они реализовываются", — сказал он.
Мантуров отметил, что росту производства обрабатывающей промышленности в России содействует набор механизмов поддержки, среди них отраслевые и межотраслевые субсидии по инвестиционным проектам, льготные займы Фонда развития промышленности, соглашения о защите капитальных вложений и инвестиций и ряд других.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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