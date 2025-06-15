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МЭР рекомендовало приостановить продажи туров в Иран и Израиль

МЭР рекомендовало приостановить продажи туров в Иран и Израиль - 15.06.2025, ПРАЙМ

МЭР рекомендовало приостановить продажи туров в Иран и Израиль

Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны,... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T12:12+0300

2025-06-15T12:12+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в Иран и Израиль, а российским туристам воздержаться от поездок в эти страны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Минэкономразвития России рекомендует: российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Исламскую Республику Иран, Израиль до нормализации обстановки", - сообщили в ведомстве.В министерстве также рекомендовали "российским гражданами - воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Израиль в туристических целях до нормализации обстановки".В ведомстве подчеркнули, что туроператоры в обязательном порядке должны информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные направления, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора."Российским туристам, находящимся указанной зоне, проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям", - добавили в сообщении.Там напомнили, что в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое)."При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - пояснили в министерстве.

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бизнес, туризм, россия, израиль, рф, минэкономразвития рф, иран