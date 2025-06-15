https://1prime.ru/20250615/merts-858506296.html

Мерц: ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите G7

Мерц: ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите G7 - 15.06.2025, ПРАЙМ

Мерц: ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите G7

Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите "большой семерки" в Канаде, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T17:56+0300

2025-06-15T17:56+0300

2025-06-15T17:56+0300

политика

иран

германия

израиль

фридрих мерц

марк карни

али хаменеи

ксир

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg

БЕРЛИН, 15 июн - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите "большой семерки" в Канаде, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Одной из тем, конечно же, станет очень актуальный вопрос о конфликте на Ближнем Востоке", - заявил Мерц прессе перед вылетом на саммит. Текст его заявления распространила пресс-служба правительства ФРГ. Канцлер пояснил, что участники встречи обсудят ситуацию, связанную с иранской ядерной программой и недавними ударами Израиля по объектам в Иране. Мерц подчеркнул, что Германия и страны "большой семерки" выступают за недопущение создания Ираном ядерного оружия и считают право Израиля на защиту своей безопасности обоснованным. Он также призвал к предотвращению расширения конфликта и сообщил, что Германия готовится к возможным угрозам на своей территории. "Хочу добавить: мы также готовимся в Германии на случай, если Иран нацелится на израильские или еврейские объекты в Германии", - пояснил он. Кроме того, канцлер отметил необходимость дипломатического диалога и сообщил о том, что Израиль попросил ФРГ предоставить ему средства пожаротушения. "Мы немедленно приступим к этому", - заявил Мерц. Саммит "Большой семёрки" в этом году пройдет в канадском Кананаскисе. Ранее планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, но агентство Киодо сообщило о переносе открытия на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры. Как уточняют организаторы на официальном портале мероприятия, основными темами станут международная безопасность, экономическая стабильность и цифровые технологии. Председателем саммита выступит премьер-министр Канады Марк Карни. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

https://1prime.ru/20250615/tramp-858505202.html

иран

германия

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, германия, израиль, фридрих мерц, марк карни, али хаменеи, ксир