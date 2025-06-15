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Экс-советник Пентагона предупредил о возможности Третьей мировой войны
Экс-советник Пентагона предупредил о возможности Третьей мировой войны - 15.06.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Пентагона предупредил о возможности Третьей мировой войны
Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь США в Третью мировую в... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T09:24+0300
2025-06-15T09:24+0300
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политика
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь США в Третью мировую в свете эскалации между Израилем и Ираном. "Война с Ираном может привести США напрямую к Третьей мировой войне. Давайте избежим этого!" - призвал Макгрегор на странице в соцсети X. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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иран, израиль, сша, дуглас макгрегор, али хаменеи, магатэ
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дуглас Макгрегор, Али Хаменеи, МАГАТЭ
Экс-советник Пентагона предупредил о возможности Третьей мировой войны
Экс-советник Пентагона Макгрегор: война с Ираном может привести США к Третьей мировой
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь США в Третью мировую в свете эскалации между Израилем и Ираном.
"Война с Ираном может привести США напрямую к Третьей мировой войне. Давайте избежим этого!" - призвал Макгрегор на странице в соцсети X.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля.
Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
"Больнее пуль". Зеленский обвинил Пентагон в деморализации Украины