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Экс-советник Пентагона предупредил о возможности Третьей мировой войны

Экс-советник Пентагона предупредил о возможности Третьей мировой войны - 15.06.2025, ПРАЙМ

Экс-советник Пентагона предупредил о возможности Третьей мировой войны

Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь США в Третью мировую в... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T09:24+0300

2025-06-15T09:24+0300

2025-06-15T09:24+0300

политика

иран

израиль

сша

дуглас макгрегор

али хаменеи

магатэ

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор выразил опасение, что война с Ираном может вовлечь США в Третью мировую в свете эскалации между Израилем и Ираном. "Война с Ираном может привести США напрямую к Третьей мировой войне. Давайте избежим этого!" - призвал Макгрегор на странице в соцсети X. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

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иран, израиль, сша, дуглас макгрегор, али хаменеи, магатэ