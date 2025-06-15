https://1prime.ru/20250615/prigovor-858494429.html

Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону вступил в силу

Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону вступил в силу - 15.06.2025, ПРАЙМ

Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону вступил в силу

Приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которого осудили на 20 лет по делу об участии в "Исламском государстве"... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T05:26+0300

2025-06-15T05:26+0300

2025-06-15T05:26+0300

общество

россия

ростов-на-дону

рф

астрахань

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858494429.jpg?1749954366

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - ПРАЙМ. Приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которого осудили на 20 лет по делу об участии в "Исламском государстве" (террористическая организация, запрещена в РФ) и изготовлении бомбы, вступил в законную силу, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда. В июле 2024 года военный суд приговорил Гандалоева к 20 годам лишения свободы, признав виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор. В январе текущего года Апелляционный военный суд признал приговор законным. "В настоящее время приговор Гандалоеву вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства. Как сообщал РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру "Исламского государства". Кроме того, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ. В конце марта того же года их задержали силовики. Также Гандалоев проходит по делу о захвате заложников в СИЗО. Год назад, 16 июня 2024 года, обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников.

ростов-на-дону

рф

астрахань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, ростов-на-дону, рф, астрахань, ск рф