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Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону вступил в силу - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону вступил в силу
Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону вступил в силу - 15.06.2025, ПРАЙМ
Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону вступил в силу
Приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которого осудили на 20 лет по делу об участии в "Исламском государстве"... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T05:26+0300
2025-06-15T05:26+0300
общество
россия
ростов-на-дону
рф
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - ПРАЙМ. Приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которого осудили на 20 лет по делу об участии в "Исламском государстве" (террористическая организация, запрещена в РФ) и изготовлении бомбы, вступил в законную силу, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда. В июле 2024 года военный суд приговорил Гандалоева к 20 годам лишения свободы, признав виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор. В январе текущего года Апелляционный военный суд признал приговор законным. "В настоящее время приговор Гандалоеву вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства. Как сообщал РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру "Исламского государства". Кроме того, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ. В конце марта того же года их задержали силовики. Также Гандалоев проходит по делу о захвате заложников в СИЗО. Год назад, 16 июня 2024 года, обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников.
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общество , россия, ростов-на-дону, рф, астрахань, ск рф
Общество , РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РФ, АСТРАХАНЬ, СК РФ
05:26 15.06.2025
 
Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону вступил в силу

Приговор захватчику заложников в Ростове-на-Дону Гандалоеву вступил в силу

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн - ПРАЙМ. Приговор Малику Гандалоеву, одному из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, которого осудили на 20 лет по делу об участии в "Исламском государстве" (террористическая организация, запрещена в РФ) и изготовлении бомбы, вступил в законную силу, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.
В июле 2024 года военный суд приговорил Гандалоева к 20 годам лишения свободы, признав виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Также ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор. В январе текущего года Апелляционный военный суд признал приговор законным.
"В настоящее время приговор Гандалоеву вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру "Исламского государства". Кроме того, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ. В конце марта того же года их задержали силовики.
Также Гандалоев проходит по делу о захвате заложников в СИЗО. Год назад, 16 июня 2024 года, обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников.
 
ОбществоРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУРФАСТРАХАНЬСК РФ
 
 
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