https://1prime.ru/20250615/rosaviatsiya-858504482.html

Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию

Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию - 15.06.2025, ПРАЙМ

Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию

Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T16:28+0300

2025-06-15T16:28+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. "Программа полетов flydubai в Россию на сегодня состоит из 14 рейсов… Таким образом, вместе с перелетами Emirates (три рейса) и Etihad Airways (три рейса) суммарное количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию сегодня составит 20 рейсов", - сообщила Росавиация. В сообщении говорится о рейсах в Москву (семь), в Екатеринбург и Казань (по два), в Новосибирск, Самару и Сочи (по одному рейсу).

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