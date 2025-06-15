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Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию - 15.06.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:28+0300
2025-06-15T16:28+0300
бизнес
россия
москва
оаэ
екатеринбург
росавиация
emirates
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. "Программа полетов flydubai в Россию на сегодня состоит из 14 рейсов… Таким образом, вместе с перелетами Emirates (три рейса) и Etihad Airways (три рейса) суммарное количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию сегодня составит 20 рейсов", - сообщила Росавиация. В сообщении говорится о рейсах в Москву (семь), в Екатеринбург и Казань (по два), в Новосибирск, Самару и Сочи (по одному рейсу).
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бизнес, россия, москва, оаэ, екатеринбург, росавиация, emirates
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ОАЭ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Росавиация, Emirates
16:28 15.06.2025
 
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию

Росавиация: число перелетов из ОАЭ в Россию 15 июня составит 20 рейсов

© РИА Новости#Самолет авиакомпании Emirates
#Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация.
"Программа полетов flydubai в Россию на сегодня состоит из 14 рейсов… Таким образом, вместе с перелетами Emirates (три рейса) и Etihad Airways (три рейса) суммарное количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию сегодня составит 20 рейсов", - сообщила Росавиация.
В сообщении говорится о рейсах в Москву (семь), в Екатеринбург и Казань (по два), в Новосибирск, Самару и Сочи (по одному рейсу).
#Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня
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БизнесРОССИЯМОСКВАОАЭЕКАТЕРИНБУРГРосавиацияEmirates
 
 
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