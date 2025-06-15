https://1prime.ru/20250615/rosaviatsiya-858504482.html
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию - 15.06.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:28+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация. "Программа полетов flydubai в Россию на сегодня состоит из 14 рейсов… Таким образом, вместе с перелетами Emirates (три рейса) и Etihad Airways (три рейса) суммарное количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию сегодня составит 20 рейсов", - сообщила Росавиация. В сообщении говорится о рейсах в Москву (семь), в Екатеринбург и Казань (по два), в Новосибирск, Самару и Сочи (по одному рейсу).
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ОАЭ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Росавиация, Emirates
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
Росавиация: число перелетов из ОАЭ в Россию 15 июня составит 20 рейсов
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию 15 июня составит в общей сложности 20 рейсов, сообщила в воскресенье Росавиация.
"Программа полетов flydubai в Россию на сегодня состоит из 14 рейсов… Таким образом, вместе с перелетами Emirates (три рейса) и Etihad Airways (три рейса) суммарное количество перелетов трех арабских перевозчиков из ОАЭ в Россию сегодня составит 20 рейсов", - сообщила Росавиация.
В сообщении говорится о рейсах в Москву (семь), в Екатеринбург и Казань (по два), в Новосибирск, Самару и Сочи (по одному рейсу).
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня