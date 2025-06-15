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Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня
Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ
Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня
Бюджетная эмиратская авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня включительно, говорится в сообщении на сайте авиакомпании. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T01:46+0300
2025-06-15T01:46+0300
бизнес
москва
екатеринбург
иран
air arabia
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ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Бюджетная эмиратская авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня включительно, говорится в сообщении на сайте авиакомпании. В связи с "текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства" Air Arabia отменила запланированные на воскресенье рейсы в Москву, Екатеринбург и Самару. Также Air Arabia продлила до 15 июня отмену рейсов в Иран, Ирак, Иорданию, Ливан, Армения, Грузия и Азербайджан. Ранее авиакомпания отменяла рейсы в Иран, Ирак, Иорданию, Россию, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Киргизстан и Казахстан. Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.
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бизнес, москва, екатеринбург, иран, air arabia
Бизнес, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, ИРАН, Air Arabia
01:46 15.06.2025
 
Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня

Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня включительно

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ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Бюджетная эмиратская авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня включительно, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
В связи с "текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства" Air Arabia отменила запланированные на воскресенье рейсы в Москву, Екатеринбург и Самару.
Также Air Arabia продлила до 15 июня отмену рейсов в Иран, Ирак, Иорданию, Ливан, Армения, Грузия и Азербайджан.
Ранее авиакомпания отменяла рейсы в Иран, Ирак, Иорданию, Россию, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Киргизстан и Казахстан.
Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.
 
БизнесМОСКВАЕКАТЕРИНБУРГИРАНAir Arabia
 
 
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