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Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня
Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ
Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня
Бюджетная эмиратская авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня включительно, говорится в сообщении на сайте авиакомпании. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T01:46+0300
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ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Бюджетная эмиратская авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня включительно, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
В связи с "текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства" Air Arabia отменила запланированные на воскресенье рейсы в Москву, Екатеринбург и Самару.
Также Air Arabia продлила до 15 июня отмену рейсов в Иран, Ирак, Иорданию, Ливан, Армения, Грузия и Азербайджан.
Ранее авиакомпания отменяла рейсы в Иран, Ирак, Иорданию, Россию, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Киргизстан и Казахстан.
Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.
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бизнес, москва, екатеринбург, иран, air arabia
Бизнес, МОСКВА, ЕКАТЕРИНБУРГ, ИРАН, Air Arabia
Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня
Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня включительно
ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Бюджетная эмиратская авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию до 15 июня включительно, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
В связи с "текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства" Air Arabia отменила запланированные на воскресенье рейсы в Москву, Екатеринбург и Самару.
Также Air Arabia продлила до 15 июня отмену рейсов в Иран, Ирак, Иорданию, Ливан, Армения, Грузия и Азербайджан.
Ранее авиакомпания отменяла рейсы в Иран, Ирак, Иорданию, Россию, Армению, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Киргизстан и Казахстан.
Бюджетная авиакомпания Air Arabia выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы. В число ее российских направлений входят Москва, Екатеринбург, Казань, Самара, Сочи и Уфа.