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Трамп заявил, что США могут "легко" обеспечить мир между Ираном и Израилем

Трамп заявил, что США могут "легко" обеспечить мир между Ираном и Израилем - 15.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США могут "легко" обеспечить мир между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "с легкостью" могут обеспечить соглашение между Израилем и Ираном и прекратить "кровавый конфликт" между двумя... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T08:13+0300

2025-06-15T08:13+0300

2025-06-15T08:13+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "с легкостью" могут обеспечить соглашение между Израилем и Ираном и прекратить "кровавый конфликт" между двумя странами. "Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. При этом американский лидер подчеркнул, что если Иран атакует США каким-либо образом, то Штаты обрушат на него "всю мощь" своих вооруженных сил "в невиданных ранее масштабах". Ранее Трамп заявил, что США "не имели никакого отношения" к атакам Израиля на Иран, которые произошли в ночь на воскресенье. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

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мировая экономика, общество , иран, израиль, сша, дональд трамп, али хаменеи, магатэ