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ЦАХАЛ перехватил большинство выпущенных Ираном ракет
ЦАХАЛ перехватил большинство выпущенных Ираном ракет - 15.06.2025, ПРАЙМ
ЦАХАЛ перехватил большинство выпущенных Ираном ракет
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила большинство ракет, выпущенных Ираном при недавнем обстреле, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T17:27+0300
2025-06-15T17:27+0300
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила большинство ракет, выпущенных Ираном при недавнем обстреле, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. "За последний час из Ирана в сторону Государства Израиль было запущено несколько ракет, большинство из которых были перехвачены. Сообщений о падении снарядов не поступало", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет из Ирана в сторону еврейского государства и дали указание населению центральных и северных районов страны оставаться в непосредственной близости защищенных помещений. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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иран, израиль, али хаменеи
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи
ЦАХАЛ перехватил большинство выпущенных Ираном ракет
ЦАХАЛ заявил, что перехватил большинство выпущенных Ираном ракет
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила большинство ракет, выпущенных Ираном при недавнем обстреле, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
"За последний час из Ирана в сторону Государства Израиль было запущено несколько ракет, большинство из которых были перехвачены. Сообщений о падении снарядов не поступало", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет из Ирана в сторону еврейского государства и дали указание населению центральных и северных районов страны оставаться в непосредственной близости защищенных помещений.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
СМИ: Иран начал новую ракетную атаку по территории Израиля