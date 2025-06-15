https://1prime.ru/20250615/ukraina-858502134.html
Украину предупредили о возможном подорожании газа из-за ударов по Ирану
Украину предупредили о возможном подорожании газа из-за ударов по Ирану - 15.06.2025, ПРАЙМ
Украину предупредили о возможном подорожании газа из-за ударов по Ирану
Бывший глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа в Европе, а это... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T14:32+0300
2025-06-15T14:32+0300
2025-06-15T14:32+0300
энергетика
газ
иран
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Бывший глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа в Европе, а это приведет и к повышению цен на него для Украины, которая вынуждена импортировать газ из ЕС. Ранее иранское агентство Tasnim передавало, что израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар. "Израиль начал уничтожать дронами иранскую газовую инфраструктуру… Это окажет существенное влияние на баланс и, следовательно, цену в большую сторону природного газа в Европе", - написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook*. Он пояснил, что Иран поставлял газ в Турцию, а Анкара перепродавала его в ЕС. Сейчас есть риск остановки поставок иранского газа. "Заменить русским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти на полную. Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это подтолкнет цены в ЕС вверх", - отметил Коболев. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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газ, иран, израиль, украина, андрей коболев, денис шмыгаль, али хаменеи, ес, нафтогаз украины
Энергетика, Газ, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, Андрей Коболев, Денис Шмыгаль, Али Хаменеи, ЕС, Нафтогаз Украины
Украину предупредили о возможном подорожании газа из-за ударов по Ирану
Коболев: удары по газовой инфраструктуре Ирана приведут к повышению цен на газ для Украины
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Бывший глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что удары Израиля по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к подорожанию газа в Европе, а это приведет и к повышению цен на него для Украины, которая вынуждена импортировать газ из ЕС.
Ранее иранское агентство Tasnim передавало, что израильский беспилотник нанес серьезные повреждения промышленным объектам газового месторождения "Южный Парс", в результате попадания БПЛА возник пожар.
"Израиль начал уничтожать дронами иранскую газовую инфраструктуру… Это окажет существенное влияние на баланс и, следовательно, цену в большую сторону природного газа в Европе", - написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook*.
Он пояснил, что Иран поставлял газ в Турцию, а Анкара перепродавала его в ЕС. Сейчас есть риск остановки поставок иранского газа.
"Заменить русским турки его не смогут, потому что оба газопровода загружены почти на полную. Поэтому Турция будет вынуждена либо уменьшать поставки газа в ЕС, либо увеличивать долю более дорогого LNG. В любом случае это подтолкнет цены в ЕС вверх", - отметил Коболев.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Парламент Ирана рассматривает возможность выхода из ДНЯО