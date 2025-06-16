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Россия предоставит Казахстану льготное финансирование для строительства АЭС
Россия предоставит Казахстану льготное финансирование для строительства АЭС - 16.06.2025, ПРАЙМ
Россия предоставит Казахстану льготное финансирование для строительства АЭС
Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях для строительства первой атомной электростанции (АЭС) в республике, сообщает в... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T10:49+0300
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АЛМА-АТА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях для строительства первой атомной электростанции (АЭС) в республике, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского Агентства по атомной энергии. В минувшую субботу агентство сообщало, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести к 2035-2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. "В соответствии с достигнутыми договоренностями, Российская Федерация предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях. Параметры этого финансирования находятся на стадии переговоров. Средства экспортного кредита, в том числе, будут направлены на закупку оборудования с длительным сроком изготовления, таких как ядерный реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, а также на проведение строительных работ", - говорится в сообщении ведомства. В агентстве подчеркнули, что "Росатом" предлагает Казахстану современную и проверенную технологию - ядерный реактор ВВЭР-1200. Энергоблоки этого типа уже успешно работают в России, Белоруссии и Китае, а также находятся в стадии строительства в Турции, Египте, Китае, Бангладеш и Венгрии. В понедельник в ведомстве также заявили, что ориентировочную стоимость проекта по АЭС, предложенную "Росатомом", раскрыть пока невозможно, поскольку эта коммерческая информация подпадает под соглашение о неразглашении. Ранее министерство энергетики Казахстана озвучивало предварительную оценку затрат на строительство АЭС - около 11,2 миллиарда долларов.
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россия, казахстан, китай, алма-ата, росатом
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, АЛМА-АТА, Росатом
Россия предоставит Казахстану льготное финансирование для строительства АЭС
Россия готова профинансировать строительство АЭС в Казахстане на льготных условиях
АЛМА-АТА, 16 июн - ПРАЙМ. Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях для строительства первой атомной электростанции (АЭС) в республике, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского Агентства по атомной энергии.
В минувшую субботу агентство сообщало, что российская госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести к 2035-2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш.
"В соответствии с достигнутыми договоренностями, Российская Федерация предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях. Параметры этого финансирования находятся на стадии переговоров. Средства экспортного кредита, в том числе, будут направлены на закупку оборудования с длительным сроком изготовления, таких как ядерный реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, а также на проведение строительных работ", - говорится в сообщении ведомства.
В агентстве подчеркнули, что "Росатом" предлагает Казахстану современную и проверенную технологию - ядерный реактор ВВЭР-1200. Энергоблоки этого типа уже успешно работают в России, Белоруссии и Китае, а также находятся в стадии строительства в Турции, Египте, Китае, Бангладеш и Венгрии.
В понедельник в ведомстве также заявили, что ориентировочную стоимость проекта по АЭС, предложенную "Росатомом", раскрыть пока невозможно, поскольку эта коммерческая информация подпадает под соглашение о неразглашении. Ранее министерство энергетики Казахстана озвучивало предварительную оценку затрат на строительство АЭС - около 11,2 миллиарда долларов.
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