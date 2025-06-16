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В АКРА рассказали о сроках снижения ключевой ставки
В АКРА рассказали о сроках снижения ключевой ставки - 16.06.2025, ПРАЙМ
В АКРА рассказали о сроках снижения ключевой ставки
Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T02:15+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не достигнет 7%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
"Снижение ключевой ставки, которое началось в июне, в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет. В итоге, после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики, весьма вероятно, что ставка придет к уровню около 7%", - прогнозирует Гусаков.
Он при этом отметил, что жесткая ДКП в России замедлила рост кредитования, охладила рынок труда и экономику в целом. В итоге она внесла вклад в замедление инфляции и нынешнюю крепость рубля. "То есть в целом она свою функцию выполнила", - заключил Гусаков.
Банк России 6 июня 2025 года по итогам заседания совета директоров впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 16 июня в 12.00 мск.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, банк Россия, Банк России, АКРА
В АКРА рассказали о сроках снижения ключевой ставки
Гендиректор АКРА Гусаков: период снижения ключевой ставки продлится полтора года
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Период снижения ключевой ставки, который Банк России начал в июне, продлится полтора года, если не будет форс-мажоров, до тех пор, пока размер "ключа" не достигнет 7%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
"Снижение ключевой ставки, которое началось в июне, в отсутствие форс-мажоров продолжится на протяжении ближайших полутора лет. В итоге, после завершения периода жесткой денежно-кредитной политики, весьма вероятно, что ставка придет к уровню около 7%", - прогнозирует Гусаков.
Он при этом отметил, что жесткая ДКП в России замедлила рост кредитования, охладила рынок труда и экономику в целом. В итоге она внесла вклад в замедление инфляции и нынешнюю крепость рубля. "То есть в целом она свою функцию выполнила", - заключил Гусаков.
Банк России 6 июня 2025 года по итогам заседания совета директоров впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 16 июня в 12.00 мск.