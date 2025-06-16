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В АКРА оценили вероятность падения прибыли банков в 2024 году

В АКРА оценили вероятность падения прибыли банков в 2024 году - 16.06.2025, ПРАЙМ

В АКРА оценили вероятность падения прибыли банков в 2024 году

Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T04:15+0300

2025-06-16T04:15+0300

2025-06-16T04:15+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор рейтингового агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) Владимир Гусаков. "Чистая прибыль банков в текущем году, скорее всего, будет ниже прошлогодних рекордных значений", - считает Гусаков. Он отметил, что "высокая процентная ставка оказала влияние на темпы роста банковского сектора, что стало причиной и снижения доходов". Согласно данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор заработал 3,8 триллиона рублей. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 16 июня в 12.00 мск.

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