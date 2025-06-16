https://1prime.ru/20250616/akr-858512223.html
В АКРА оценили вероятность падения прибыли банков в 2024 году
В АКРА оценили вероятность падения прибыли банков в 2024 году - 16.06.2025, ПРАЙМ
В АКРА оценили вероятность падения прибыли банков в 2024 году
Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T04:15+0300
2025-06-16T04:15+0300
2025-06-16T04:15+0300
банки
финансы
экономика
москва
санкт-петербург
акра
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858512223.jpg?1750036544
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор рейтингового агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) Владимир Гусаков.
"Чистая прибыль банков в текущем году, скорее всего, будет ниже прошлогодних рекордных значений", - считает Гусаков.
Он отметил, что "высокая процентная ставка оказала влияние на темпы роста банковского сектора, что стало причиной и снижения доходов".
Согласно данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор заработал 3,8 триллиона рублей.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 16 июня в 12.00 мск.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, москва, санкт-петербург, акра, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, Экономика, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АКРА, банк Россия, Банк России
В АКРА оценили вероятность падения прибыли банков в 2024 году
Гендиректор АКРА Гусаков: банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Российские банки в этом году могут не побить рекорд прибыли 2024 года, скорее всего, она будет ниже, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор рейтингового агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) Владимир Гусаков.
"Чистая прибыль банков в текущем году, скорее всего, будет ниже прошлогодних рекордных значений", - считает Гусаков.
Он отметил, что "высокая процентная ставка оказала влияние на темпы роста банковского сектора, что стало причиной и снижения доходов".
Согласно данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор заработал 3,8 триллиона рублей.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 16 июня в 12.00 мск.