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В АКРА рассказали, как повысить ставку по ипотеке - 16.06.2025, ПРАЙМ
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В АКРА рассказали, как повысить ставку по ипотеке
В АКРА рассказали, как повысить ставку по ипотеке - 16.06.2025, ПРАЙМ
В АКРА рассказали, как повысить ставку по ипотеке
Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T06:46+0300
2025-06-16T06:46+0300
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бизнес
россия
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой доступностью недвижимости, то ипотеку можно будет осилить даже под 15%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Нужно повышать ценовую доступность недвижимости, тогда гражданам будет легче осилить ипотеку даже при ставке порядка 15%. Если же говорить о текущих ценах, то ставка, которая позволит качественно обслуживать ипотеку, не должна превышать 10%", - сообщил Гусаков. Он также отметил, что после ужесточения условий получения льготной ипотеки "относительно доступной остается только покупка жилья с использованием семейной ипотеки" - на ее долю приходится более 60% продаж на первичном рынке. А вот доля иных льготных программ в ипотечных выдачах незначительна. В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 16 июня в 12.00 мск.
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недвижимость, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, акра
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06:46 16.06.2025
 
В АКРА рассказали, как повысить ставку по ипотеке

Гендиректор АКРА Гусаков: ставка по ипотеке не должна превышать 10%

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой доступностью недвижимости, то ипотеку можно будет осилить даже под 15%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков.
"Нужно повышать ценовую доступность недвижимости, тогда гражданам будет легче осилить ипотеку даже при ставке порядка 15%. Если же говорить о текущих ценах, то ставка, которая позволит качественно обслуживать ипотеку, не должна превышать 10%", - сообщил Гусаков.
Он также отметил, что после ужесточения условий получения льготной ипотеки "относительно доступной остается только покупка жилья с использованием семейной ипотеки" - на ее долю приходится более 60% продаж на первичном рынке. А вот доля иных льготных программ в ипотечных выдачах незначительна.
В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 16 июня в 12.00 мск.
 
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