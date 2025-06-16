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В АКРА рассказали, как повысить ставку по ипотеке

В АКРА рассказали, как повысить ставку по ипотеке - 16.06.2025, ПРАЙМ

В АКРА рассказали, как повысить ставку по ипотеке

Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T06:46+0300

2025-06-16T06:46+0300

2025-06-16T06:46+0300

недвижимость

бизнес

россия

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Чтобы при текущем уровне цен на жилье россияне могли качественно обслуживать ипотеку, ставка по ней не должна превышать 10%, а если поработать над ценовой доступностью недвижимости, то ипотеку можно будет осилить даже под 15%, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Нужно повышать ценовую доступность недвижимости, тогда гражданам будет легче осилить ипотеку даже при ставке порядка 15%. Если же говорить о текущих ценах, то ставка, которая позволит качественно обслуживать ипотеку, не должна превышать 10%", - сообщил Гусаков. Он также отметил, что после ужесточения условий получения льготной ипотеки "относительно доступной остается только покупка жилья с использованием семейной ипотеки" - на ее долю приходится более 60% продаж на первичном рынке. А вот доля иных льготных программ в ипотечных выдачах незначительна. В России с 1 июля 2024 года завершилась массовая льготная ипотечная госпрограмма - на покупку жилья в новостройках под 8%, запущенная в апреле 2020 года. В стране продолжают действовать адресные программы семейной, IT, арктической и дальневосточной ипотеки. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник 16 июня в 12.00 мск.

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недвижимость, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, акра