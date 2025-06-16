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Фондовые индексы АТР выросли в понедельник
Фондовые индексы АТР выросли в понедельник - 16.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР выросли в понедельник
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник выросли на фоне осторожности трейдеров, свидетельствуют данные торговых площадок. | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T13:01+0300
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник выросли на фоне осторожности трейдеров, свидетельствуют данные торговых площадок. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35% - до 3 388,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2 012,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,7%, до 24 060,99 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,8%, до 2 946,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,01%, до 8 548,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,26%, до 38 311,33 пункта. Инвесторы проявили осторожность на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит. "Рынки должны быть готовы к длительному периоду неопределенности", - прокомментировал агентству Блумберг стратег по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольф фон Ротберг (Wolf von Rotberg). Трейдеры также оценили макростатистику понедельника. Так, промышленное производство Китая в мае выросло в годовом выражении на 5,8%, что оказалось несколько слабее прогноза увеличения на 5,9%. Розничные продажи в КНР показали в отчетном месяце рост на 6,4% год к году, тогда как аналитики ожидали увеличения лишь на 5%. Японский Nikkei 225 вырос в преддверии объявления итогов очередного заседания Банка Японии. Согласно прогнозу экспертов, японский регулятор во вторник сохранит ключевую ставку на уровне около 0,5%.
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рынок, торги, индексы, иран, израиль, китай, nikkei 225, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, КИТАЙ, Nikkei 225, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник выросли на фоне осторожности трейдеров, свидетельствуют данные торговых площадок.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,35% - до 3 388,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2 012,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,7%, до 24 060,99 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,8%, до 2 946,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,01%, до 8 548,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 1,26%, до 38 311,33 пункта.
Инвесторы проявили осторожность на фоне ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС совершили несколько волн атак по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары при помощи ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские удары, пока Израиль их не остановит.
"Рынки должны быть готовы к длительному периоду неопределенности", - прокомментировал агентству Блумберг стратег по акциям Bank J. Safra Sarasin Вольф фон Ротберг (Wolf von Rotberg).
Трейдеры также оценили макростатистику понедельника. Так, промышленное производство Китая в мае выросло в годовом выражении на 5,8%, что оказалось несколько слабее прогноза увеличения на 5,9%. Розничные продажи в КНР показали в отчетном месяце рост на 6,4% год к году, тогда как аналитики ожидали увеличения лишь на 5%.
Японский Nikkei 225 вырос в преддверии объявления итогов очередного заседания Банка Японии. Согласно прогнозу экспертов, японский регулятор во вторник сохранит ключевую ставку на уровне около 0,5%.
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу в минусе