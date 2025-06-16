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Раскрыто, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Раскрыто, когда банк может списать деньги без согласия клиента - 16.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, когда банк может списать деньги без согласия клиента
В некоторых случаях банк может списать деньги без согласия клиента. Подробно агентству "Прайм" рассказал о них декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим... | 16.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-16T03:03+0300
2025-06-16T03:03+0300
2025-06-16T03:03+0300
банки
финансы
вадим виноградов
банковские счета
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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В некоторых случаях банк может списать деньги без согласия клиента. Подробно агентству "Прайм" рассказал о них декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Ситуации, когда банк может списать деньги без распоряжения клиента описаны в статье 854 Гражданского кодекса РФ.Например, это может произойти по решению суда. Право на списание средств возникает на основании исполнительных документов. Это могут быть судебные исполнительные листы, приказы, выданные приставами постановления."Кроме того, банк может списать деньги по условиям договора между финансовой организацией и клиентом. Например, это может быть плата за обслуживание, погашение долгов по кредиту", - отметил специалист.Помимо этого списание может произойти и в других установленных законом случаях. Например, при взыскании задолженностей по налогам (ст. 46 НК РФ), лизинговым платежам (ст. 13 закона РФ "О финансовой аренде (лизинге)", таможенным платежам, (ст. 75 закона "О таможенном регулировании"), а также арендным платежам по договору проката (ст. 630 ГК РФ).В этих случаях списание денежных средств возможно при наличии документального основания. Например, для уплаты налогов, сборов, таможенных платежей это решение налоговой инспекции или таможенного органа соответственно. Для лизинговых платежей требуется распоряжение лизингодателя, а для арендных платежей необходима исполнительная надпись нотариуса.
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банки, финансы, вадим виноградов, банковские счета
Банки, Финансы, Вадим Виноградов, банковские счета
Раскрыто, когда банк может списать деньги без согласия клиента
Профессор Виноградов: иногда банк может списать деньги без согласия клиента
МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. В некоторых случаях банк может списать деньги без согласия клиента. Подробно агентству "Прайм" рассказал о них декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
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Ситуации, когда банк может списать деньги без распоряжения клиента описаны в статье 854 Гражданского кодекса РФ.
Например, это может произойти по решению суда. Право на списание средств возникает на основании исполнительных документов. Это могут быть судебные исполнительные листы, приказы, выданные приставами постановления.
"Кроме того, банк может списать деньги по условиям договора между финансовой организацией и клиентом. Например, это может быть плата за обслуживание, погашение долгов по кредиту", - отметил специалист.
Помимо этого списание может произойти и в других установленных законом случаях. Например, при взыскании задолженностей по налогам (ст. 46 НК РФ), лизинговым платежам (ст. 13 закона РФ "О финансовой аренде (лизинге)", таможенным платежам, (ст. 75 закона "О таможенном регулировании"), а также арендным платежам по договору проката (ст. 630 ГК РФ).
В этих случаях списание денежных средств возможно при наличии документального основания. Например, для уплаты налогов, сборов, таможенных платежей это решение налоговой инспекции или таможенного органа соответственно. Для лизинговых платежей требуется распоряжение лизингодателя, а для арендных платежей необходима исполнительная надпись нотариуса.