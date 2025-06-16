https://1prime.ru/20250616/bazy-858515685.html

Воздушные дозаправщики ВВС США массово покидают базы, пишут СМИ

Воздушные дозаправщики ВВС США массово покидают базы, пишут СМИ - 16.06.2025, ПРАЙМ

Воздушные дозаправщики ВВС США массово покидают базы, пишут СМИ

Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:34+0300

2025-06-16T08:34+0300

2025-06-16T08:34+0300

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 беспрецедентно массово покидают свои базы, предположительно, их вылет может означать, что они будут задействованы при конфликте Израиля и Ирана, сообщает журнал Military Watch. "Военно-воздушные силы США осуществили беспрецедентное массовое развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьезные предположения о том, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне", - пишет журнал. По данным журнала, что в ночь на понедельник из США вылетело уже 30 дозаправщиков, и их число продолжает расти. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.

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иран, израиль, сша, ксир