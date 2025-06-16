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Петербургская биржа готовится к запуску механизма обязательных торгов

Петербургская биржа готовится к запуску механизма обязательных торгов - 16.06.2025, ПРАЙМ

Петербургская биржа готовится к запуску механизма обязательных торгов

Петербургская биржа готовится к запуску механизма обязательных торгов ряда товаров через биржу и считает, что в первую очередь нормативы обязательных продаж... | 16.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-16T08:57+0300

2025-06-16T08:57+0300

2025-06-16T08:57+0300

экономика

бизнес

санкт-петербургская биржа

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МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа готовится к запуску механизма обязательных торгов ряда товаров через биржу и считает, что в первую очередь нормативы обязательных продаж могут быть назначены для сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, арматуры и цемента, сообщил РИА Новости старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов. Российский бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой в месяц продукции разных категорий через биржу, сообщил собеседник агентства. Соответствующие поправки в закон "Об организованных торгах" в настоящее время прорабатываются властями. Норматив будет распространяться только на крупный бизнес. "Биржа ведет активную работу по расширению номенклатуры товаров, которые должны появляться на организованных торгах. Сегодня у нас (в дополнение к базовым товарам группы ТЭК, лесу, минудобрениям - ред.) уже есть сельхозпродукция, строительные материалы, арматура. Считаем, что цемент также должен стать биржевым товаром. Для этих групп товаров, по нашему мнению, может быть назначен норматив в первую очередь", - отметил Карпов. Речь идет о нормативе до 25%. Однако объем продаж необязательно должен быть равномерен в течение года. При выставлении норматива будут учитываться разные факторы, в том числе сезонность спроса. "Таким образом, у правительства появится право принимать решение, какая группа товаров должна выйти на биржевую торговлю, и устанавливать для них минимальный объем реализации", - сказал Карпов. Вице-президент торговой площадки считает, что механизм обязательной продажи выгоден как государству, так и бизнесу. Для государства это инструмент налогового контроля. Биржевая торговля помогает формировать прозрачные ценовые индикаторы на основе данных о реально заключенных сделках. Производители же смогут получить доступ к более широкому кругу покупателей. По словам собеседника агентства, биржевая торговля является наиболее чистой, так как она нивелирует субъективные решения в цепочке продаж, исключает "ручной" выбор контрагентов. Особенно на рынках с дефицитом товаров, где включаются личные связи или внутренние договоренности. "Это вопрос восприятия и зрелости рынка. Кто-то быстрее видит преимущества, кто-то воспринимает биржевую торговлю как риск", - охарактеризовал Карпов сопротивление отдельных отраслей возможным нововведениям. Также он назвал аргументы о сложности и дороговизне доступа к бирже недействительными. Стоимость услуг биржи составляет 0,09% от объема заключенной сделки. Необходимости нанимать отдельный персонал нет: закупщик в штате компании может справиться с этой задачей. Кроме того, биржа регулярно проводит обучающие мероприятия для участников торгов. Все сделки на торгах заключаются полностью в электронном виде и не требуют бумажного оформления. Предложение бизнеса заменить законодательный термин "норматив реализации" на "норматив предложения к продаже" Карпов счел нецелесообразным. "Мы прекрасно понимаем, что можно выставить товар по заведомо завышенной цене по сравнению с внебиржевым сегментом, и, конечно, его никто не купит. Вроде бы и требование выполнено, но результата нет… Есть повод обвинить механизм в неэффективности. В итоге мы видим просто форму активного уклонения от выполнения задачи", - заключил он.

https://1prime.ru/20250611/evropa-858424053.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербургская биржа